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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 822823824825>
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:48

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

ПУМБ 37,40 от сегодня
idealstorm
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:50

  deneg net написав:Каруселить однозначно не выгодно. Занёс бумагу в пианино на 3 месяца под 19%. Это лучшее предложение на короткий срок. Кто-то видит другие варианты?

Ну как не выгодно. Разве что, если до банка и обменки ехать дорого (хотя до обменки в гривню всё равно ехать нужно). А так APR 4% в долларах с аккордного конверта поиметь ещё можно. Будет ли 15.3% в гривне лучше - это мы узнаем через три месяца.

На три месяца, вроде, пока ничего доходнее в гривнах нет. На полгода можно рискнуть с ОВГЗ с погашением в конце сентября или дальше - там уже есть 16+% и приятным бонусом белый доход (хотя и не факт).
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:56

  Snower написав:Укрсиб під 2,5 проценти

Вам у відділенні банку надали конкретний розрахунок процентів із врахуванням всіх комісій, зокрема, комісії за отримання доларів після завершення депозиту, якщо його розмір перевищує в еквіваленті 100 тисяч гривень?
Honestus
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 17:18

  Honestus написав:комісії за отримання доларів після завершення депозиту, якщо його розмір перевищує в еквіваленті 100 тисяч гривень?

Ого. Комис секретный? На сайте навскидку вижу только:
Виплата коштів з депозитних рахунків через касу Банку:
Що надійшли готівкою - Безкоштовно

Що надійшли безготівковим шляхом - 1 % від суми поповнення,
min комісія — 10 грн / 1,5 USD / 1 EUR (в залежності від валюти рахунку)

Про 100к ничего не видать.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 17:28

  deneg net написав:Каруселить однозначно не выгодно. Занёс бумагу в пианино на 3 месяца под 19%. Это лучшее предложение на короткий срок. Кто-то видит другие варианты?

Ну ще є в Сенсі 9.66 % річних чистими, на термін всього 3 дні з пролонгацією. % менші зате є можливість забрати гроші в любий час.
angra
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 17:50

  angra написав:
  deneg net написав:Каруселить однозначно не выгодно. Занёс бумагу в пианино на 3 месяца под 19%. Это лучшее предложение на короткий срок. Кто-то видит другие варианты?

Ну ще є в Сенсі 9.66 % річних чистими, на термін всього 3 дні з пролонгацією. % менші зате є можливість забрати гроші в любий час.


відчайдухи :shock:
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 18:00

  moveton написав:
  Honestus написав:комісії за отримання доларів після завершення депозиту, якщо його розмір перевищує в еквіваленті 100 тисяч гривень?

Ого. Комис секретный? На сайте навскидку вижу только:
Виплата коштів з депозитних рахунків через касу Банку:
Що надійшли готівкою - Безкоштовно

Що надійшли безготівковим шляхом - 1 % від суми поповнення,
min комісія — 10 грн / 1,5 USD / 1 EUR (в залежності від валюти рахунку)

Про 100к ничего не видать.

Это Вам уже в отделении скажут.
Если вклад в долларах и евро будет превышать в эквиваленте 100 тысяч гривен, то во время военного положения они не смогут выдать его напрямую и полностью с депозитного счета в день его завершения без комиссии.
То есть в день завершения такого вклада его нужно перечислить сначала с депозитного на текущий (карточный) счет. Но тогда дальнейшее снятие этого вклада с текущего (карточного) счета в кассе банка будет уже с комиссией.
Например, за снятие с валютной карты New Card долларов или евро нужно заплатить 1,5% комиссии от снимаемой суммы:
https://ukrsibbank.com/wp-content/uploa ... ariffs.pdf

Таким образом, зная сумму валютного вклада и размер комиссии за его снятие, можно понять, что на самом деле не банк выплатит вкладчику 2,5% за вычетом НДФЛ и военного сбора, а вкладчик заплатит банку за хранение этого вклада.
Honestus
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 18:04

  idealstorm написав:ПУМБ 37,40 от сегодня


На улице по 37,37 продают )))) :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 18:08

  moveton написав:На полгода можно рискнуть с ОВГЗ с погашением в конце сентября или дальше - там уже есть 16+% и приятным бонусом белый доход (хотя и не факт).

Білим буде лише дохід (купон). Тіло через ОВДП не відбілюється.
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 18:10

Honestus Виходить можна покласти 1,2 3 чи скільки там депо кожен еквівалентом меньше 100 т грн та знімати не поспішаючи 1-3 дні без комісу Чи не вийде?
novichok
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