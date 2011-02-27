Додано: Пон 03 кві, 2023 18:00

moveton написав: Honestus написав: комісії за отримання доларів після завершення депозиту, якщо його розмір перевищує в еквіваленті 100 тисяч гривень? комісії за отримання доларів після завершення депозиту, якщо його розмір перевищує в еквіваленті 100 тисяч гривень?

Ого. Комис секретный? На сайте навскидку вижу только :

Виплата коштів з депозитних рахунків через касу Банку:

Що надійшли готівкою - Безкоштовно



Що надійшли безготівковим шляхом - 1 % від суми поповнення,

min комісія — 10 грн / 1,5 USD / 1 EUR (в залежності від валюти рахунку)

Про 100к ничего не видать. Ого. Комис секретный? На сайте навскидку вижуПро 100к ничего не видать.

Это Вам уже в отделении скажут.Если вклад в долларах и евро будет превышать в эквиваленте 100 тысяч гривен, то во время военного положения они не смогут выдать его напрямую и полностью с депозитного счета в день его завершения без комиссии.То есть в день завершения такого вклада его нужно перечислить сначала с депозитного на текущий (карточный) счет. Но тогда дальнейшее снятие этого вклада с текущего (карточного) счета в кассе банка будет уже с комиссией.Например, за снятие с валютной карты New Card долларов или евро нужно заплатить 1,5% комиссии от снимаемой суммы:Таким образом, зная сумму валютного вклада и размер комиссии за его снятие, можно понять, что на самом деле не банк выплатит вкладчику 2,5% за вычетом НДФЛ и военного сбора, а вкладчик заплатит банку за хранение этого вклада.