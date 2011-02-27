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deneg net написав:Каруселить однозначно не выгодно. Занёс бумагу в пианино на 3 месяца под 19%. Это лучшее предложение на короткий срок. Кто-то видит другие варианты?
Ну как не выгодно. Разве что, если до банка и обменки ехать дорого (хотя до обменки в гривню всё равно ехать нужно). А так APR 4% в долларах с аккордного конверта поиметь ещё можно. Будет ли 15.3% в гривне лучше - это мы узнаем через три месяца.
На три месяца, вроде, пока ничего доходнее в гривнах нет. На полгода можно рискнуть с ОВГЗ с погашением в конце сентября или дальше - там уже есть 16+% и приятным бонусом белый доход (хотя и не факт).
Вам у відділенні банку надали конкретний розрахунок процентів із врахуванням всіх комісій, зокрема, комісії за отримання доларів після завершення депозиту, якщо його розмір перевищує в еквіваленті 100 тисяч гривень?
Honestus написав:комісії за отримання доларів після завершення депозиту, якщо його розмір перевищує в еквіваленті 100 тисяч гривень?
Ого. Комис секретный? На сайте навскидку вижу только:
Виплата коштів з депозитних рахунків через касу Банку: Що надійшли готівкою - Безкоштовно
Що надійшли безготівковим шляхом - 1 % від суми поповнення, min комісія — 10 грн / 1,5 USD / 1 EUR (в залежності від валюти рахунку)
Про 100к ничего не видать.
Это Вам уже в отделении скажут. Если вклад в долларах и евро будет превышать в эквиваленте 100 тысяч гривен, то во время военного положения они не смогут выдать его напрямую и полностью с депозитного счета в день его завершения без комиссии. То есть в день завершения такого вклада его нужно перечислить сначала с депозитного на текущий (карточный) счет. Но тогда дальнейшее снятие этого вклада с текущего (карточного) счета в кассе банка будет уже с комиссией. Например, за снятие с валютной карты New Card долларов или евро нужно заплатить 1,5% комиссии от снимаемой суммы: https://ukrsibbank.com/wp-content/uploa ... ariffs.pdf
Таким образом, зная сумму валютного вклада и размер комиссии за его снятие, можно понять, что на самом деле не банк выплатит вкладчику 2,5% за вычетом НДФЛ и военного сбора, а вкладчик заплатит банку за хранение этого вклада.