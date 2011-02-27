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Honestus написав:Если вклад в долларах и евро будет превышать в эквиваленте 100 тысяч гривен, то во время военного положения они не смогут выдать его напрямую и полностью с депозитного счета в день его завершения без комиссии. То есть в день завершения такого вклада его нужно перечислить сначала с депозитного на текущий (карточный) счет. Но тогда дальнейшее снятие этого вклада с текущего (карточного) счета в кассе банка будет уже с комиссией.
Забавно. В Сенсе в таком случае менеджер может выписать особый ордер, чтобы эти деньги с карты выдавались бесплатно и то народ ноет, а тут, если на карту попало всегда комис и всем норм? Но такое. В конце концов мы в теме о конвертах, а значит ограничиваться 100к в месяц на банк нас устраивает.
Honestus написав:Таким образом, зная сумму валютного вклада и размер комиссии за его снятие, можно понять, что на самом деле не банк выплатит вкладчику 2,5% за вычетом НДФЛ и военного сбора, а вкладчик заплатит банку за хранение этого вклада.
Что-то вот прям минус у меня не выходит. Даже при комисе со всей суммы: (1 + 0.025 * 0.805) * 0.985 = 1.004823125, т.е. почти полпроцента в плюс. Что раз в 50 больше 0.01% грязными в Привате. А учитывая, что с первых 100к комиса нет - вообще сумасшедшая прибыль
042013 написав:Білим буде лише дохід (купон). Тіло через ОВДП не відбілюється.
Что-то как-то совсем страшно. Как же тогда поддерживать свои накопления в белом состоянии? Только квартиры постоянно покупать-продавать и банки с ними банкротить (и то не факт, что этот путь отбеливает)? Мне всё таки не верится, что купивший ОВГЗ на пару лет в итоге после погашения остаётся с кучей чёрных денег на которые новые ОВГЗ уже не купить. Минфин бы тогда вообще без вкладчиков остался.
moveton написав: Тут оптимизм - это ожидать, что 39+ будет раньше, чем через полгода.
никакой это не оптимизм, чисто реализм. Ныне популярное моднючее Приват-шоу - это же бег под музыку вокруг стульев, количество которых на пару порядков меньше, чем количество бегающих. Просто у бегающих временный, видимо, авитаминоз на мозги давит
Honestus написав: Это Вам уже в отделении скажут. Если вклад в долларах и евро будет превышать в эквиваленте 100 тысяч гривен, то во время военного положения они не смогут выдать его напрямую и полностью с депозитного счета в день его завершения без комиссии. То есть в день завершения такого вклада его нужно перечислить сначала с депозитного на текущий (карточный) счет. Но тогда дальнейшее снятие этого вклада с текущего (карточного) счета в кассе банка будет уже с комиссией. Например, за снятие с валютной карты New Card долларов или евро нужно заплатить 1,5% комиссии от снимаемой суммы: https://ukrsibbank.com/wp-content/uploa ... ariffs.pdf Таким образом, зная сумму валютного вклада и размер комиссии за его снятие, можно понять, что на самом деле не банк выплатит вкладчику 2,5% за вычетом НДФЛ и военного сбора, а вкладчик заплатит банку за хранение этого вклада.
Ключевое слово "если". Не превышайте во вкладе эквивалент 100к грн - и будет Вам Щастье! А еще лучше - открыть на такую сумму, чтобы через 3мес с % в итоге получалось к выдаче 2700$. Зачисление на депо - 0%. Снятие в кассе ОБ, где откр. (при нал зачисл на депо) - 0%. Открыть таких депо можно несколько. Следовательно, 1 день = 1 депо. Детей/внуков в школу, а сами в Укрсиб открывать депо😀 Ограничение: эквивалент в грн/мес - 150к(без вопросов), 400к(через допуск ОБ), 400+к(справка о доходах).