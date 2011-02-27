Honestus написав:

Это Вам уже в отделении скажут.в долларах и евро будет превышать в эквиваленте 100 тысяч гривен, то во время военного положения они не смогут выдать его напрямую и полностью с депозитного счета в день его завершения без комиссии.То есть в день завершения такого вклада его нужно перечислить сначала с депозитного на текущий (карточный) счет. Но тогда дальнейшее снятие этого вклада с текущего (карточного) счета в кассе банка будет уже с комиссией.Например, за снятие с валютной карты New Card долларов или евро нужно заплатить 1,5% комиссии от снимаемой суммы:Таким образом, зная сумму валютного вклада и размер комиссии за его снятие, можно понять, что на самом деле не банк выплатит вкладчику 2,5% за вычетом НДФЛ и военного сбора, а вкладчик заплатит банку за хранение этого вклада.