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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 822823824825
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 18:15

  deneg net написав:Каруселить однозначно не выгодно. Занёс бумагу в пианино на 3 месяца под 19%. Это лучшее предложение на короткий срок. Кто-то видит другие варианты?

По депо в грн - пока что лучшее (с выч.налога - 15.3%)
Но есть ОВГЗ, иногда попадаются и 18% (без выч.налога).
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 18:16

  Honestus написав:Если вклад в долларах и евро будет превышать в эквиваленте 100 тысяч гривен, то во время военного положения они не смогут выдать его напрямую и полностью с депозитного счета в день его завершения без комиссии.
То есть в день завершения такого вклада его нужно перечислить сначала с депозитного на текущий (карточный) счет. Но тогда дальнейшее снятие этого вклада с текущего (карточного) счета в кассе банка будет уже с комиссией.

Забавно. В Сенсе в таком случае менеджер может выписать особый ордер, чтобы эти деньги с карты выдавались бесплатно и то народ ноет, а тут, если на карту попало всегда комис и всем норм?
Но такое. В конце концов мы в теме о конвертах, а значит ограничиваться 100к в месяц на банк нас устраивает.

  Honestus написав:Таким образом, зная сумму валютного вклада и размер комиссии за его снятие, можно понять, что на самом деле не банк выплатит вкладчику 2,5% за вычетом НДФЛ и военного сбора, а вкладчик заплатит банку за хранение этого вклада.

Что-то вот прям минус у меня не выходит. Даже при комисе со всей суммы: (1 + 0.025 * 0.805) * 0.985 = 1.004823125, т.е. почти полпроцента в плюс. Что раз в 50 больше 0.01% грязными в Привате. А учитывая, что с первых 100к комиса нет - вообще сумасшедшая прибыль 8)
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 18:20

  deneg net написав:Каруселить однозначно не выгодно. Занёс бумагу в пианино на 3 месяца под 19%. Это лучшее предложение на короткий срок.
Кто-то видит другие варианты?
вижу другой вариант, что раньше, чем через 3 месяца оф.курс будет, например, 39+ :)
Откуда сейчас столько экономистов-оптимистов? (до 24.02.2022 сам такой был...)
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 03 кві, 2023 18:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 18:22

  042013 написав:Білим буде лише дохід (купон). Тіло через ОВДП не відбілюється.

Что-то как-то совсем страшно. Как же тогда поддерживать свои накопления в белом состоянии? Только квартиры постоянно покупать-продавать и банки с ними банкротить (и то не факт, что этот путь отбеливает)? Мне всё таки не верится, что купивший ОВГЗ на пару лет в итоге после погашения остаётся с кучей чёрных денег на которые новые ОВГЗ уже не купить. Минфин бы тогда вообще без вкладчиков остался.
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 18:29

  flysoulfly написав:вижу другой вариант, что раньше, чем через 3 месяца оф.курс будет, например, 39+ :)
Откуда сейчас столько экономистов-оптимистов? (до 24.02.2022 сам такой был...)

Мы ж в теме доллароскирдующих. Тут оптимизм - это ожидать, что 39+ будет раньше, чем через полгода.
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 18:41

  moveton написав: Тут оптимизм - это ожидать, что 39+ будет раньше, чем через полгода.
никакой это не оптимизм, чисто реализм. Ныне популярное моднючее Приват-шоу - это же бег под музыку вокруг стульев, количество которых на пару порядков меньше, чем количество бегающих. Просто у бегающих временный, видимо, авитаминоз на мозги давит :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 19:12

  deneg net написав:Каруселить однозначно не выгодно. Занёс бумагу в пианино на 3 месяца под 19%. Это лучшее предложение на короткий срок. Кто-то видит другие варианты?

Папір в ОВДП, навіть на довгострок.
Тільки де ж його взяти?

Годувати банки за ставками нижче ОВДП - не гідно.
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 19:49

  Honestus написав: Это Вам уже в отделении скажут.
Если вклад в долларах и евро будет превышать в эквиваленте 100 тысяч гривен, то во время военного положения они не смогут выдать его напрямую и полностью с депозитного счета в день его завершения без комиссии.
То есть в день завершения такого вклада его нужно перечислить сначала с депозитного на текущий (карточный) счет. Но тогда дальнейшее снятие этого вклада с текущего (карточного) счета в кассе банка будет уже с комиссией.
Например, за снятие с валютной карты New Card долларов или евро нужно заплатить 1,5% комиссии от снимаемой суммы:
https://ukrsibbank.com/wp-content/uploa ... ariffs.pdf
Таким образом, зная сумму валютного вклада и размер комиссии за его снятие, можно понять, что на самом деле не банк выплатит вкладчику 2,5% за вычетом НДФЛ и военного сбора, а вкладчик заплатит банку за хранение этого вклада.

Ключевое слово "если".
Не превышайте во вкладе эквивалент 100к грн -
и будет Вам Щастье!
А еще лучше - открыть на такую сумму, чтобы через 3мес с % в итоге получалось к выдаче 2700$.
Зачисление на депо - 0%.
Снятие в кассе ОБ, где откр. (при нал зачисл на депо) - 0%.
Открыть таких депо можно несколько.
Следовательно, 1 день = 1 депо.
Детей/внуков в школу, а сами в Укрсиб открывать депо😀
Ограничение:
эквивалент в грн/мес - 150к(без вопросов), 400к(через допуск ОБ), 400+к(справка о доходах).
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