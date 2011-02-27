в глобусе конверт в аппке GlobusPlus открывается?
с этой же их карты GlobusPlus бес комиссий?
а валютный счет автоматом подтянется или надо сначала идти в отделение?
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Додано: Чет 01 чер, 2023 15:28
в глобусе конверт в аппке GlobusPlus открывается?
с этой же их карты GlobusPlus бес комиссий?
а валютный счет автоматом подтянется или надо сначала идти в отделение?
Додано: Пон 05 чер, 2023 13:18
В приваті клубне депо не вдалося отримати новими купюрами. В касі взагалі не було нових зразків. Не дуже гарна тенденція. Буду змінювати відділення.
Додано: Пон 05 чер, 2023 23:02
Danaan Останні пару місяців всюди видавали мотлохом - Приват, Аккорд, Сенс, Райф, ТАС
Додано: Пон 05 чер, 2023 23:17
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Сьогодні укрбудінвест видав новими синіми .....
Додано: Пон 05 чер, 2023 23:57
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