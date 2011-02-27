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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 882883884885
Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 15:28

в глобусе конверт в аппке GlobusPlus открывается?
с этой же их карты GlobusPlus бес комиссий?
а валютный счет автоматом подтянется или надо сначала идти в отделение?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 13:18

В приваті клубне депо не вдалося отримати новими купюрами. В касі взагалі не було нових зразків. Не дуже гарна тенденція. Буду змінювати відділення.
Danaan
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:02

Danaan Останні пару місяців всюди видавали мотлохом - Приват, Аккорд, Сенс, Райф, ТАС
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:17

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Сьогодні укрбудінвест видав новими синіми .....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:57

  ihorsic написав:Сьогодні укрбудінвест видав новими синіми .....

у Дніпрі ?
J
 
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