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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 882883884885
Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 15:28

в глобусе конверт в аппке GlobusPlus открывается?
с этой же их карты GlobusPlus бес комиссий?
а валютный счет автоматом подтянется или надо сначала идти в отделение?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 15:43

"Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих"©))

Як так - 10днів ніхто нічого тут не пише?))
Так не цікаво!)))
Давайте продовжуйте крутити барабан... Ой, карусель! :)
Пох що "в нуль", або і "в мінус" - карусель немає зупинятись! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 15:55

  Успіх написав:Як так - 10днів ніхто нічого тут не пише?))
Так не цікаво!)))
Давайте продовжуйте крутити барабан... Ой, карусель! :)
Пох що "в нуль", або і "в мінус" - карусель немає зупинятись! :mrgreen:
Надо смериться, что её отправили на утилизацию.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 16:19

  Игорь Алексеевич написав:
  Успіх написав:Як так - 10днів ніхто нічого тут не пише?))
Так не цікаво!)))
Давайте продовжуйте крутити барабан... Ой, карусель! :)
Пох що "в нуль", або і "в мінус" - карусель немає зупинятись! :mrgreen:
Надо смериться, что её отправили на утилизацию.))

Поки курс коливався на відмітці 37-20...37-30 в 5-6 банках ще залишається на пайках,тим паче ще зарано казати про курс-якщо відпустять то через три місяці не все буде райдужно
sens
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