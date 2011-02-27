в глобусе конверт в аппке GlobusPlus открывается?
с этой же их карты GlobusPlus бес комиссий?
а валютный счет автоматом подтянется или надо сначала идти в отделение?
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 01 чер, 2023 15:28
в глобусе конверт в аппке GlobusPlus открывается?
с этой же их карты GlobusPlus бес комиссий?
а валютный счет автоматом подтянется или надо сначала идти в отделение?
Додано: Суб 10 чер, 2023 15:43
"Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих"©))
Як так - 10днів ніхто нічого тут не пише?))
Так не цікаво!)))
Давайте продовжуйте крутити барабан... Ой, карусель!
Пох що "в нуль", або і "в мінус" - карусель немає зупинятись!
Додано: Суб 10 чер, 2023 15:55
Додано: Суб 10 чер, 2023 16:19
Поки курс коливався на відмітці 37-20...37-30 в 5-6 банках ще залишається на пайках,тим паче ще зарано казати про курс-якщо відпустять то через три місяці не все буде райдужно
|