в глобусе конверт в аппке GlobusPlus открывается?
с этой же их карты GlobusPlus бес комиссий?
а валютный счет автоматом подтянется или надо сначала идти в отделение?
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Додано: Чет 01 чер, 2023 15:28
в глобусе конверт в аппке GlobusPlus открывается?
с этой же их карты GlobusPlus бес комиссий?
а валютный счет автоматом подтянется или надо сначала идти в отделение?
Додано: Суб 10 чер, 2023 15:43
"Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих"©))
Як так - 10днів ніхто нічого тут не пише?))
Так не цікаво!)))
Давайте продовжуйте крутити барабан... Ой, карусель!
Пох що "в нуль", або і "в мінус" - карусель немає зупинятись!
Додано: Суб 10 чер, 2023 15:55
Додано: Суб 10 чер, 2023 16:19
Поки курс коливався на відмітці 37-20...37-30 в 5-6 банках ще залишається на пайках,тим паче ще зарано казати про курс-якщо відпустять то через три місяці не все буде райдужно
Додано: Суб 10 чер, 2023 21:52
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Все,любителей легкой наживы ссаными тапками погнали на выход.Помощью ликвидности- залили Украину,государству местные клещи не нужны.Все свободны.Только продать на 10% дороже эту помощь,у государства к сожалению ума тоже-нет и это,весьма печально
Додано: Нед 11 чер, 2023 09:54
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
пока еще аккорд зарядил, удобно по безналу и отделение рядом, если меньше 37 будет, то ясное дело только в обменке тариться, от 5К дают хороший оптовый курс
Додано: Нед 11 чер, 2023 10:08
Krokodil останні два рази аккорд віддавав старими зелено-білими. Не хочеться й зв'язуватися заради тих копійок зазору. Тай скидувать кольорові підряд номери з великою можливістю старої бумаги отримать.
Додано: Нед 11 чер, 2023 10:09
Уже и Аккорд не выгодно.
1. Заморозить на 3 мес.
2. Отдадут возможно хламом.
Лучше держать грн на свободном под 10% и всегда можно перепрыгнуть в Аккорд или в др. банк, если вдруг начнётся кипишь. Возможно курс ещё просядет к 36,7 и может даже ниже, зачем тогда Аккорд?
Додано: Нед 11 чер, 2023 10:16
доброго ранку ! так що , до листопада вже не віримо в курс )
знову зрада ))
вільний депозит чим краще - якщо гривню на 20% і готівка на каруселі (
Додано: Нед 11 чер, 2023 10:26
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
свободный, это кому нужны средства в любой день. Если не нужны, то можно и на 3 мес под 20%. Правда 20% дают не все. А кто и даёт, то отделения не во всех регионах есть. Про 20% я еще в апреле писал, тогда вообще был смак, курс и время получения.
Но многие взяли курс на Восток под 37,04))
Зачем на 6 мес, когда такие же проценты есть и на 3мес. Возможно в сентябре будут др. Акции.
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