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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 11 чер, 2023 11:01
Игорь Алексеевич написав:Зачем на 6 мес, когда такие же проценты есть и на 3мес.
Возможно в сентябре будут др. Акции.
Я з дружиною, починаючи з кінця березня і до недавна - понабивали депостовпців і на 3, і на 6міс. Навіть, в банку Львів - на рік і на 1,5р!
Нехай собі буде! "На запас"
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Додано: Нед 11 чер, 2023 11:10
Цікаво буде якщо короткостроково карусель закрутиться в інший бік:
купити готівку (старі, потерті купюри) в мінял по 35, принести в банк на депозит, продати $ з депозиту по 36.56...
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 11 чер, 2023 11:19
Дюрі-бачі написав:
Цікаво буде якщо короткостроково карусель закрутиться в інший бік:
купити готівку (старі, потерті купюри) в мінял по 35, принести в банк на депозит, продати $ з депозиту по 36.56...
Они принимают по 35, а продают по 37
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 11 чер, 2023 11:22
Успіх написав: Игорь Алексеевич написав:Зачем на 6 мес, когда такие же проценты есть и на 3мес.
Возможно в сентябре будут др. Акции.
Я з дружиною, починаючи з кінця березня і до недавна - понабивали депостовпців і на 3, і на 6міс. Навіть, в банку Львів - на рік і на 1,5р!
Нехай собі буде! "На запас"
С пополнением банки обычно меняют потом условия. И начинают придумывать - пополнение не больше первон.суммы или не больше предпол. 5- 10 тыс. в мес или вообще могут отменить.
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