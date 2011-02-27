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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 883884885886
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 11:01

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Игорь Алексеевич написав:Зачем на 6 мес, когда такие же проценты есть и на 3мес. Возможно в сентябре будут др. Акции.
Я з дружиною, починаючи з кінця березня і до недавна - понабивали депостовпців і на 3, і на 6міс. Навіть, в банку Львів - на рік і на 1,5р! :shock:
Нехай собі буде! "На запас" :D
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 11:10

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Цікаво буде якщо короткостроково карусель закрутиться в інший бік:
купити готівку (старі, потерті купюри) в мінял по 35, принести в банк на депозит, продати $ з депозиту по 36.56...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 11:19

  Дюрі-бачі написав:Цікаво буде якщо короткостроково карусель закрутиться в інший бік:
купити готівку (старі, потерті купюри) в мінял по 35, принести в банк на депозит, продати $ з депозиту по 36.56...
Они принимают по 35, а продают по 37
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 11:22

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:Зачем на 6 мес, когда такие же проценты есть и на 3мес. Возможно в сентябре будут др. Акции.
Я з дружиною, починаючи з кінця березня і до недавна - понабивали депостовпців і на 3, і на 6міс. Навіть, в банку Львів - на рік і на 1,5р! :shock:
Нехай собі буде! "На запас" :D
С пополнением банки обычно меняют потом условия. И начинают придумывать - пополнение не больше первон.суммы или не больше предпол. 5- 10 тыс. в мес или вообще могут отменить.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 13:49

  Игорь Алексеевич написав:
  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:Зачем на 6 мес, когда такие же проценты есть и на 3мес. Возможно в сентябре будут др. Акции.
Я з дружиною, починаючи з кінця березня і до недавна - понабивали депостовпців і на 3, і на 6міс. Навіть, в банку Львів - на рік і на 1,5р! :shock:
Нехай собі буде! "На запас" :D
С пополнением банки обычно меняют потом условия. И начинают придумывать - пополнение не больше первон.суммы или не больше предпол. 5- 10 тыс. в мес или вообще могут отменить.


так уже устоялись принципы, банки не пальцем деланы
в СИБе - 100% макс, в Львове - нельзя последний квартал (или меньше?),
+- нигде чистого "застобил за гривну, внес лям" нету
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 14:03

  Дюрі-бачі написав:Цікаво буде якщо короткостроково карусель закрутиться в інший бік:
купити готівку (старі, потерті купюри) в мінял по 35, принести в банк на депозит, продати $ з депозиту по 36.56...


этого и ждем
но с курсом на межбанке , вернее, комисом, вумные банки тоже мутить могут
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 23:59

  Дюрі-бачі написав:Цікаво буде якщо короткостроково карусель закрутиться в інший бік:
купити готівку (старі, потерті купюри) в мінял по 35

Ага.. щаз. Вони хіба що у вас по 35 купити можуть :)
Мєньше можна... Больше - ні-ні! (с) "Фунтік"
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 01:49

Цікаво, ті валютні депозити на 6 місяців, з яких тут всі сміялися, де видача - в гривнях по курсу НБУ,- там можна вносити в доларах?.. Тоді, справді, карусель можна запустити в зворотній бік, якщо комерційний курс купівлі впаде нижче офіційного.
Сергей Пр
 
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