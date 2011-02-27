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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 11 чер, 2023 11:01
Игорь Алексеевич написав:Зачем на 6 мес, когда такие же проценты есть и на 3мес.
Возможно в сентябре будут др. Акции.
Я з дружиною, починаючи з кінця березня і до недавна - понабивали депостовпців і на 3, і на 6міс. Навіть, в банку Львів - на рік і на 1,5р!
Нехай собі буде! "На запас"
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Додано: Нед 11 чер, 2023 11:10
Цікаво буде якщо короткостроково карусель закрутиться в інший бік:
купити готівку (старі, потерті купюри) в мінял по 35, принести в банк на депозит, продати $ з депозиту по 36.56...
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Додано: Нед 11 чер, 2023 11:19
Дюрі-бачі написав:
Цікаво буде якщо короткостроково карусель закрутиться в інший бік:
купити готівку (старі, потерті купюри) в мінял по 35, принести в банк на депозит, продати $ з депозиту по 36.56...
Они принимают по 35, а продают по 37
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 11 чер, 2023 11:22
Успіх написав: Игорь Алексеевич написав:Зачем на 6 мес, когда такие же проценты есть и на 3мес.
Возможно в сентябре будут др. Акции.
Я з дружиною, починаючи з кінця березня і до недавна - понабивали депостовпців і на 3, і на 6міс. Навіть, в банку Львів - на рік і на 1,5р!
Нехай собі буде! "На запас"
С пополнением банки обычно меняют потом условия. И начинают придумывать - пополнение не больше первон.суммы или не больше предпол. 5- 10 тыс. в мес или вообще могут отменить.
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Додано: Нед 11 чер, 2023 13:49
Игорь Алексеевич написав: Успіх написав: Игорь Алексеевич написав:Зачем на 6 мес, когда такие же проценты есть и на 3мес.
Возможно в сентябре будут др. Акции.
Я з дружиною, починаючи з кінця березня і до недавна - понабивали депостовпців і на 3, і на 6міс. Навіть, в банку Львів - на рік і на 1,5р!
Нехай собі буде! "На запас"
С пополнением банки обычно меняют потом условия. И начинают придумывать - пополнение не больше первон.суммы или не больше предпол. 5- 10 тыс. в мес или вообще могут отменить.
так уже устоялись принципы, банки не пальцем деланы
в СИБе - 100% макс, в Львове - нельзя последний квартал (или меньше?),
+- нигде чистого "застобил за гривну, внес лям" нету
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Додано: Нед 11 чер, 2023 14:03
Дюрі-бачі написав:
Цікаво буде якщо короткостроково карусель закрутиться в інший бік:
купити готівку (старі, потерті купюри) в мінял по 35, принести в банк на депозит, продати $ з депозиту по 36.56...
этого и ждем
но с курсом на межбанке , вернее, комисом, вумные банки тоже мутить могут
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Додано: Нед 11 чер, 2023 23:59
Дюрі-бачі написав:
Цікаво буде якщо короткостроково карусель закрутиться в інший бік:
купити готівку (старі, потерті купюри) в мінял по 35
Ага.. щаз. Вони хіба що у вас по 35 купити можуть
Мєньше можна... Больше - ні-ні! (с) "Фунтік"
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Додано: Пон 12 чер, 2023 01:49
Цікаво, ті валютні депозити на 6 місяців, з яких тут всі сміялися, де видача - в гривнях по курсу НБУ,- там можна вносити в доларах?.. Тоді, справді, карусель можна запустити в зворотній бік, якщо комерційний курс купівлі впаде нижче офіційного.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 09:29
Сергей Пр написав:
Цікаво, ті валютні депозити на 6 місяців, з яких тут всі сміялися, де видача - в гривнях по курсу НБУ,- там можна вносити в доларах?.. Тоді, справді, карусель можна запустити в зворотній бік, якщо комерційний курс купівлі впаде нижче офіційного.
Приблизится нал к офиц., то НБУ моментально поменяет свой курс или свою политику к валюте.
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