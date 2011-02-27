в глобусе конверт в аппке GlobusPlus открывается?
с этой же их карты GlobusPlus бес комиссий?
а валютный счет автоматом подтянется или надо сначала идти в отделение?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 01 чер, 2023 15:28
в глобусе конверт в аппке GlobusPlus открывается?
с этой же их карты GlobusPlus бес комиссий?
а валютный счет автоматом подтянется или надо сначала идти в отделение?
Додано: Пон 12 чер, 2023 15:04
Порозбігались, як миші по норах... ;)
А тиша то яка, тишаааааа...
Зберігаємо інформаційну тишу, як при контрнаступі?
Ігор Олексійович - запалюйте гілку!
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