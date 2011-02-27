в глобусе конверт в аппке GlobusPlus открывается?
с этой же их карты GlobusPlus бес комиссий?
а валютный счет автоматом подтянется или надо сначала идти в отделение?
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Додано: Чет 01 чер, 2023 15:28
в глобусе конверт в аппке GlobusPlus открывается?
с этой же их карты GlobusPlus бес комиссий?
а валютный счет автоматом подтянется или надо сначала идти в отделение?
Додано: Вів 13 чер, 2023 09:36
Червень
Хто в цьому місяці робив конверти в банках під 3 або 6 місяців ,чи на 6 місячні коли повернення у гривні. Доречі в яких банках, уточнення в якому місті також-моторбанк у Тернополі не бачив, наприклад)
Додано: Чет 15 чер, 2023 17:46
Алка чуть понизила курс конверта. Т.е. дошло таки мойо письмо до ДедушкиМороза Но пиздновато
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