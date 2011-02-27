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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 882883884885
Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 15:28

в глобусе конверт в аппке GlobusPlus открывается?
с этой же их карты GlobusPlus бес комиссий?
а валютный счет автоматом подтянется или надо сначала идти в отделение?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 09:36

Червень

Хто в цьому місяці робив конверти в банках під 3 або 6 місяців ,чи на 6 місячні коли повернення у гривні. Доречі в яких банках, уточнення в якому місті також-моторбанк у Тернополі не бачив, наприклад)
sens
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 17:46

Алка чуть понизила курс конверта. Т.е. дошло таки мойо письмо до ДедушкиМороза :mrgreen: Но пиздновато
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 15:37

  flysoulfly написав:Алка чуть понизила курс конверта. Т.е. дошло таки мойо письмо до ДедушкиМороза :mrgreen: Но пиздновато


просто у них курс продажи налика 37.3
потому смешно выглядит конверт по 37.4
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 15:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mephala написав:просто у них курс продажи налика 37.3
потому смешно выглядит конверт по 37.4
а приват як вам: нал 37,25, конверт 37,45 😊
otshelnick1
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 15:57

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

otshelnick1 написав:
  mephala написав:просто у них курс продажи налика 37.3
потому смешно выглядит конверт по 37.4
а приват як вам: нал 37,25, конверт 37,45
В першому варіянті видають старі білі, а в другому - хрусткі сині. Прям як у обмінниках 2 курса
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 16:01

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Boundless написав:В першому варіянті видають старі білі
підтверджую. Брав трохи на тижні, одна купюра 99р, інші 2003-2006, але всі в дуже хорошому стані.
otshelnick1
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