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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 01 чер, 2023 15:28
в глобусе конверт в аппке GlobusPlus открывается?
с этой же их карты GlobusPlus бес комиссий?
а валютный счет автоматом подтянется или надо сначала идти в отделение?
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flysoulfly
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Додано: Вів 13 чер, 2023 09:36
Хто в цьому місяці робив конверти в банках під 3 або 6 місяців ,чи на 6 місячні коли повернення у гривні. Доречі в яких банках, уточнення в якому місті також-моторбанк у Тернополі не бачив, наприклад)
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sens
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Додано: Чет 15 чер, 2023 17:46
Алка чуть понизила курс конверта. Т.е. дошло таки мойо письмо до ДедушкиМороза
Но пиздновато
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flysoulfly
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Додано: Суб 17 чер, 2023 15:37
flysoulfly написав:
Алка чуть понизила курс конверта. Т.е. дошло таки мойо письмо до ДедушкиМороза
Но пиздновато
просто у них курс продажи налика 37.3
потому смешно выглядит конверт по 37.4
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mephala
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Додано: Суб 17 чер, 2023 15:43
mephala написав:
просто у них курс продажи налика 37.3
потому смешно выглядит конверт по 37.4
а приват як вам: нал 37,25, конверт 37,45 😊
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otshelnick1
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Додано: Суб 17 чер, 2023 15:57
otshelnick1 написав: mephala написав:
просто у них курс продажи налика 37.3
потому смешно выглядит конверт по 37.4
а приват як вам: нал 37,25, конверт 37,45
В першому варіянті видають старі білі, а в другому - хрусткі сині. Прям як у обмінниках 2 курса
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Boundless
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Додано: Суб 17 чер, 2023 16:01
Boundless написав:
В першому варіянті видають старі білі
підтверджую. Брав трохи на тижні, одна купюра 99р, інші 2003-2006, але всі в дуже хорошому стані.
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otshelnick1
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Додано: Суб 17 чер, 2023 18:06
Панове!
А що - ви далі продовжуєте крутити карусель?
Чи то просто пишете, як забираєте "залишки" з каруселі, а далі...
І куди далі?
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Успіх
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Додано: Суб 17 чер, 2023 18:08
Успіх написав:
Панове!
А що - ви далі продовжуєте крутити карусель?
Чи то просто пишете, як забираєте "залишки" з каруселі, а далі...
І куди далі?
у Приватовську тумбу - обменки-то без комисси не берут
пока ждем, в Июле будут изменения
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cohan
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Додано: Суб 17 чер, 2023 19:14
Успіх написав:
Панове!
А що - ви далі продовжуєте крутити карусель?
Чи то просто пишете, як забираєте "залишки" з каруселі, а далі...
І куди далі?
Народ носит с собой в пакете АТБ. Дома стрёмно держать - летают ракеты, обменники не берут, да и в банках приём на карусель по 37,20 - 37,40, дороже чем сдать в обменник.))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 17 чер, 2023 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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