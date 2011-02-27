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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 17 чер, 2023 19:16
cohan написав:
пока ждем, в Июле будут изменения
Обменники и банки выдумают про дол.утопленники с Херсона и приём по 25))
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Игорь Алексеевич
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