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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 883884885886
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 19:16

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  cohan написав:пока ждем, в Июле будут изменения

Обменники и банки выдумают про дол.утопленники с Херсона и приём по 25))
Игорь Алексеевич
 
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