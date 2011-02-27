Народ носит с собой в пакете АТБ. Дома стрёмно держать - летают ракеты, обменники не берут, да и в банках приём на карусель по 37,20 - 37,40, дороже чем сдать в обменник.))
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Додано: Суб 17 чер, 2023 19:14
Народ носит с собой в пакете АТБ. Дома стрёмно держать - летают ракеты, обменники не берут, да и в банках приём на карусель по 37,20 - 37,40, дороже чем сдать в обменник.))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 17 чер, 2023 19:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 чер, 2023 19:16
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Нед 18 чер, 2023 00:34
Додано: Нед 18 чер, 2023 08:59
Пальчиками сами пишите им... )) Покупать у обменников???, так они вам продадут за 37,20, а покупать у населения, то купите лицензию, аренда окошка 2*2 и вам придёт ежедневное счастье по 30...))
Додано: Нед 18 чер, 2023 11:10
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
утопленника вымачивают недолго в белизне до 10 мин, и вся плесень уходит
Додано: Нед 18 чер, 2023 12:11
На цьому тижні забирав останні карусельні з Моно, Райф, Приват, Альфа - усі віддали синіми, навіть остання, де з цим були великі проблеми раніше.
Бакси, які вивільняються, вже другий місяць ідуть у валютні ОВДП до середини вересня.
Єдине виключення - Ізі з курсом 37.2, минулі пару місяців ловив курс в районі 37.65-37.8. Тому там ще відкривав. У червні вже такого курсу немає, а за 5 коп не бачу сенсу витрачати час
Додано: Нед 18 чер, 2023 12:38
AVF
Проценты маленькие по валютным облигациям. Дохода по ним практически нет. Интереснее гривна. Причём в банках доходность по гривневым депозитам практически сравнялась с доходностью по облигациям.
Например, сейчас есть предложения по гривне на полгода под 20,5%. Это 16,5% чистыми. За полгода 8,25%. Сейчас курс средний 37,2 + 8,25% = 40,27. Это точка безубыточности по гривневому депозиту по отношению к доллару. Маловероятно, чтобы курс 40 вернулся. Поэтому часть карусели можно скинуть, и разместить на гривневый депозит.
Додано: Пон 19 чер, 2023 01:11
AVF Підкажіть, де купуєте валютні ОВДП з погашенням у вересні-жовтні цього року? В Укргазбанку таких короткострокових немає. В Приваті конські комісії. ПУМБ не продає з власного портфелю, а тільки купує для вас з аукціону ті облігації, що дорозміщує мінфін. Але мінфін таких короткострокових щось не дорозміщує. Ви ж військові облігації маєте на увазі? Буду вдячний, якщо хтось підкаже основний форум, де обговорюють придбання військових ОВДП.
Додано: Пон 19 чер, 2023 02:03
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