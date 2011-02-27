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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 884885886887>
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 19:14

  Успіх написав:Панове!
А що - ви далі продовжуєте крутити карусель?
Чи то просто пишете, як забираєте "залишки" з каруселі, а далі...
І куди далі? :)

Народ носит с собой в пакете АТБ. Дома стрёмно держать - летают ракеты, обменники не берут, да и в банках приём на карусель по 37,20 - 37,40, дороже чем сдать в обменник.))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 17 чер, 2023 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 19:16

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  cohan написав:пока ждем, в Июле будут изменения

Обменники и банки выдумают про дол.утопленники с Херсона и приём по 25))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 00:34

  Игорь Алексеевич написав:Обменники и банки выдумают про дол.утопленники с Херсона и приём по 25))

Передайте им, что готов покупать утопленные баксы по 30 в неограниченном количестве, причём самовывозом из Запора. У них будет сумасшедший навар. Когда выезжать?
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 08:59

  deneg net написав:
  Игорь Алексеевич написав:Обменники и банки выдумают про дол.утопленники с Херсона и приём по 25))

Передайте им, что готов покупать утопленные баксы по 30 в неограниченном количестве, причём самовывозом из Запора. У них будет сумасшедший навар. Когда выезжать?

Пальчиками сами пишите им... )) Покупать у обменников???, так они вам продадут за 37,20, а покупать у населения, то купите лицензию, аренда окошка 2*2 и вам придёт ежедневное счастье по 30...))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 11:10

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

утопленника вымачивают недолго в белизне до 10 мин, и вся плесень уходит
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 12:11

На цьому тижні забирав останні карусельні з Моно, Райф, Приват, Альфа - усі віддали синіми, навіть остання, де з цим були великі проблеми раніше.
Бакси, які вивільняються, вже другий місяць ідуть у валютні ОВДП до середини вересня.
Єдине виключення - Ізі з курсом 37.2, минулі пару місяців ловив курс в районі 37.65-37.8. Тому там ще відкривав. У червні вже такого курсу немає, а за 5 коп не бачу сенсу витрачати час
AVF
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 12:38

AVF
Проценты маленькие по валютным облигациям. Дохода по ним практически нет. Интереснее гривна. Причём в банках доходность по гривневым депозитам практически сравнялась с доходностью по облигациям.
Например, сейчас есть предложения по гривне на полгода под 20,5%. Это 16,5% чистыми. За полгода 8,25%. Сейчас курс средний 37,2 + 8,25% = 40,27. Это точка безубыточности по гривневому депозиту по отношению к доллару. Маловероятно, чтобы курс 40 вернулся. Поэтому часть карусели можно скинуть, и разместить на гривневый депозит.
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 01:11

AVF Підкажіть, де купуєте валютні ОВДП з погашенням у вересні-жовтні цього року? В Укргазбанку таких короткострокових немає. В Приваті конські комісії. ПУМБ не продає з власного портфелю, а тільки купує для вас з аукціону ті облігації, що дорозміщує мінфін. Але мінфін таких короткострокових щось не дорозміщує. Ви ж військові облігації маєте на увазі? Буду вдячний, якщо хтось підкаже основний форум, де обговорюють придбання військових ОВДП.
Сергей Пр
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 02:03

  deneg net написав:Маловероятно, чтобы курс 40 вернулся

Десь я таке вже чув :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 07:25

  sergey_sryvkin написав:
  deneg net написав:Маловероятно, чтобы курс 40 вернулся

Десь я таке вже чув :)

Будет и 40 и 45, только в каком году??? К этому времени карусели уже не будет.
Пока не плохо капают монеты с весны на депо в грн. :P
Игорь Алексеевич
 
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