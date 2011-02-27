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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 884885886887
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 08:04

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Сергей Пр написав:Буду вдячний, якщо хтось підкаже основний форум, де обговорюють придбання військових ОВДП.


тут гілка по ОВДП
Ринок ОВДП

тут можна спостерігати за котируваннями і пропозицією - https://uainvest.com.ua/ukrbonds
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 08:35

Сергей Пр
Ще додам, що таблички по ОВДП тут.
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