тут гілка по ОВДП
Ринок ОВДП
тут можна спостерігати за котируваннями і пропозицією -
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 19 чер, 2023 08:04
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
тут гілка по ОВДП
Ринок ОВДП
тут можна спостерігати за котируваннями і пропозицією -
Додано: Пон 19 чер, 2023 08:35
Сергей Пр
Ще додам, що таблички по ОВДП тут.
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