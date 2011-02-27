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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 884885886887
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 08:04

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Сергей Пр написав:Буду вдячний, якщо хтось підкаже основний форум, де обговорюють придбання військових ОВДП.


тут гілка по ОВДП
Ринок ОВДП

тут можна спостерігати за котируваннями і пропозицією - https://uainvest.com.ua/ukrbonds
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 08:35

Сергей Пр
Ще додам, що таблички по ОВДП тут.
FinTech
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 11:05

greenozon, FinTech Дуже вдячний, вивчатиму:)!
Сергей Пр
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 12:45

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Приват сьогодні видав $ 96 року. Стан гарний але ж....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 13:03

  ihorsic написав:Приват сьогодні видав $ 96 року. Стан гарний але ж....

Якщо видав ,то треба повернути, якщо відмова,то залишаєте на рахунку хоча б 300 у.е. і робите повторне замовлення. Якщо треба синька,краще пару днів почекати щоб потім не робити круглі очі коли намалюють комісію з повітря за невидимі пошкодження або цвілі.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 13:04

  Сергей Пр написав:greenozon, FinTech Дуже вдячний, вивчатиму:)!

Треба дивитись комісії на виході
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 13:16

  ihorsic написав:Приват сьогодні видав $ 96 року. Стан гарний але ж....

А що саме слід розуміти під вашим "але ж..."?
Банки видають готівкою певну сумму коштів за замовленням клієнта. З точки зору банку він має видати ПЕВНУ ЧІТКО ВИЗНАЧЕНУ СУМУ. Причому виключно ПЛАТІЖНИМИ банкнотами. Що він по суті у вашому випадку і зробив. Адже ніде немає будь яких умов, що банк мав би видавати банкнотами певного зразка (причому й іноземної валюти). Щиро вважаю, що чим скоріше це зрозуміють пересічні громадяни тим швидше наша країна стане віддалятись від рівня розвитку папуасів в бік цивілізованих країн. Розумію, що практично неймовірно щоб подібне станеться із членами секти "синіх доларів 2017", але сподіваюсь, що їх питома вага серед населення зі здоровим глуздом наразі не дуже значна.
P.S. Сам сьогодні забрав невеличку суму "великими" портретами в Сєні. Причому звернув увагу, що працівники банку, коли оформлювали видачу навіть спеціально зробили наголос, що "у нас долари тільки старого зразка". Певен, що працівники банку робили це з надією, що я відмовлюсь від свого замовлення. Аналогічна ситуація в мене була минулого місяця коли працівники Тасу вмовляли лишити ще на 3 місяця "конверт", що закінчився теж мотивуючи що в них лише старі долари. Отже, в мене склалось стале враження, що банки таким чином намагаються тиснути на клієнтів вмовляючи лишати кошти на певний час в банку. При цьому в "загашнику" вони навіть можуть тримати і "сині", але клієнтам показувати лише "зелені" (в Тасі у підсумку виявилось саме так - "сині" знайшлися одразу після дзвінка з головного банку).
Alien
 
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