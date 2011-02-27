Додано: Пон 19 чер, 2023 16:10

klug написав: Alien написав: (в Тасі у підсумку виявилось саме так - "сині" знайшлися одразу після дзвінка з головного банку) (в Тасі у підсумку виявилось саме так - "сині" знайшлися одразу після дзвінка з головного банку)

Для чого їм дзвонили з ГО, якщо Вас влаштовували будь-які варіанти, що ФРС визнає платіжними? Для чого їм дзвонили з ГО, якщо Вас влаштовували будь-які варіанти, що ФРС визнає платіжними?

Мій дзвінок конкретному працівникові головного банку просто випадково стався за два дні до закінчення мого "конверту", був приватного плану і стосувався зовсім іншого аспекту діяльності БСУ взагалі і Тасу зокрема. Але під час розмови я між іншим запитав мого співрозмовника щодо того чи дійсно у Запоріжжі в його банку проблеми з новими долярами, чи то якась місцева самодіяльність. Він пообіцяв уточнити. А через день після тієї розмови коли я забирав свій депо мені замість "зелених" видали "сині", хоча коли телефонували з уточненням що я планую робити з депо авторитетно заявляли, що є лише старий зразок. Звичайно може то просто збіг обставин і їм якраз напередодні хтось приніс на депо кілька тисяч доларів "синіми", але мені чомусь у подібні обставини мало віриться. До речі на днях у Тасі закінчується ще один конверт - вже телефонували але жодного слова про те якими будуть видавати вже не казали. Залишити теж не агітували. Подивлюся якими видадуть.Втім мені байдуже зразок банкнот. Для мене важливо щоб це були платіжні банкноти якими я міг поповнити свій банківський рахунок чи картку бо у більшості випадків використовую долари безготівково, як за кордоном (оплата) так і в Україні (фінансові операції).