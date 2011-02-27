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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 885886887888
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 15:20

  myko написав:Сергей Пр певно моно, 26/10/2023 р. 3,93% річних до погашення, але не забуваємо про комісію 0,9%.

Так це ж якщо зараз то буде від'ємна дохідність
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 16:00

  myko написав:Сергей Пр певно моно, 26/10/2023 р. 3,93% річних до погашення, але не забуваємо про комісію 0,9%.

В че фетиш налички? Скирдовать под матрац чтобы грела вечерами? Проверять чтобы не было плесени и пятен? А бомба рядом прилетела и сгорела весь матрац нафиг? Сам если цел то нищий. А Виза/Мастер или тем более ОВДП это надежно, не сгорит
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 16:10

  klug написав:
  Alien написав:(в Тасі у підсумку виявилось саме так - "сині" знайшлися одразу після дзвінка з головного банку)

Для чого їм дзвонили з ГО, якщо Вас влаштовували будь-які варіанти, що ФРС визнає платіжними?

Мій дзвінок конкретному працівникові головного банку просто випадково стався за два дні до закінчення мого "конверту", був приватного плану і стосувався зовсім іншого аспекту діяльності БСУ взагалі і Тасу зокрема. Але під час розмови я між іншим запитав мого співрозмовника щодо того чи дійсно у Запоріжжі в його банку проблеми з новими долярами, чи то якась місцева самодіяльність. Він пообіцяв уточнити. А через день після тієї розмови коли я забирав свій депо мені замість "зелених" видали "сині", хоча коли телефонували з уточненням що я планую робити з депо авторитетно заявляли, що є лише старий зразок. Звичайно може то просто збіг обставин і їм якраз напередодні хтось приніс на депо кілька тисяч доларів "синіми", але мені чомусь у подібні обставини мало віриться. До речі на днях у Тасі закінчується ще один конверт - вже телефонували але жодного слова про те якими будуть видавати вже не казали. Залишити теж не агітували. Подивлюся якими видадуть.
Втім мені байдуже зразок банкнот. Для мене важливо щоб це були платіжні банкноти якими я міг поповнити свій банківський рахунок чи картку бо у більшості випадків використовую долари безготівково, як за кордоном (оплата) так і в Україні (фінансові операції).
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  #<1 ... 885886887888
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