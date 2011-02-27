Так це ж якщо зараз то буде від'ємна дохідність
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 19 чер, 2023 15:20
Додано: Пон 19 чер, 2023 16:00
В че фетиш налички? Скирдовать под матрац чтобы грела вечерами? Проверять чтобы не было плесени и пятен? А бомба рядом прилетела и сгорела весь матрац нафиг? Сам если цел то нищий. А Виза/Мастер или тем более ОВДП это надежно, не сгорит
Додано: Пон 19 чер, 2023 16:10
Мій дзвінок конкретному працівникові головного банку просто випадково стався за два дні до закінчення мого "конверту", був приватного плану і стосувався зовсім іншого аспекту діяльності БСУ взагалі і Тасу зокрема. Але під час розмови я між іншим запитав мого співрозмовника щодо того чи дійсно у Запоріжжі в його банку проблеми з новими долярами, чи то якась місцева самодіяльність. Він пообіцяв уточнити. А через день після тієї розмови коли я забирав свій депо мені замість "зелених" видали "сині", хоча коли телефонували з уточненням що я планую робити з депо авторитетно заявляли, що є лише старий зразок. Звичайно може то просто збіг обставин і їм якраз напередодні хтось приніс на депо кілька тисяч доларів "синіми", але мені чомусь у подібні обставини мало віриться. До речі на днях у Тасі закінчується ще один конверт - вже телефонували але жодного слова про те якими будуть видавати вже не казали. Залишити теж не агітували. Подивлюся якими видадуть.
Втім мені байдуже зразок банкнот. Для мене важливо щоб це були платіжні банкноти якими я міг поповнити свій банківський рахунок чи картку бо у більшості випадків використовую долари безготівково, як за кордоном (оплата) так і в Україні (фінансові операції).
Додано: Пон 19 чер, 2023 16:41
Приват.
Кассир сказала, что привезли пачки зелёных. В каком состоянии и какие года она не знает, типа всё запечатано. Берёте или нет... А посмотреть можно хоть какое состоянии? Нет или я открываю и вы берёте или иди в жо.... Пришлось идти к начальнице. Начала тоже бред нести про постанову НБУ и т.д. Начал тоже читать ей лекцию и нести как она бред.
Что бы не доводить до скандала и заявы в НБУ, остановились на завтрашнем дне с хорошими купюрами.
Как был в Привате бардель так и остаётся. Если просто прийти, как обычный клиент, то постоянно какие то мутки. Как начинаем разговаривать ссылаясь на законы, то сотрудники начинают более лояльно относится к клиентам...
Додано: Пон 19 чер, 2023 17:07
це ініціатива кассірши, сьогодні пріват - підійшов запитав чи є нові, сказала мало але пошукаю, знайшла 6 купюр, ще 2 нових були дуже скручені і 1 трішки надірвані я відмовився
також пропонувала в отлічному стані 2006 рік, відмовився бо пріват по дорозі і забрати 500 баксів не горить
все максимально ввічливо і з бажанням допомогти, центр Києва якщо що
Додано: Пон 19 чер, 2023 17:08
уму тільки з під матрас знадобилось і взяв бо це твоє, а у випадку банків від валюти немає бо літак не летить до нбу сказав що віддавати ваши гроші не на часі
тому кожному своє і під своє цілі
Додано: Пон 19 чер, 2023 17:23
так а зачем наличная валюта из самолета? платите картой
я там понимаю если квартиру покупать или миллионы прятать...
Додано: Пон 19 чер, 2023 17:26
В 90-х віртуальний депозит і досі на рахунку держави якої не існує. Це не фєтіш,це складна ситуація в державі. США на своїй території за два століття воїн не проводили,тому там на часі вкладати у банки,акції,бізнес та інше. В Україні або воювати або вкладати в оборону,в державі є війна . Можливо десь на курорті на заході України не було аварій,вибухів і повітряних тривог але навіть на Чернігівщині де немає наслідків від зруйнування ГЕС неможливо займатися аграрною справою,все неспокійно,тому що досі мобілізація та військові дії. Це або зрозуміло або вас це фізично не зачепило.
Додано: Пон 19 чер, 2023 17:52
доречі,про блокування рахунків не чули ? У мене в 2018 році був штраф всього 510 грн,але штраф і т.і. направили за місцем реєстрації,але помилились - направляли на вул.,а фактично проспект. В дії також сьогодні таку помилку вбачаю,в водійському посвідченні є розбіжності. Так ось за 510 грн і помилки з боку виконавців було заблоковані кошти на рахунках,приїхав до АЗС та купив 200л ,з телефону розрахунок не пройшов. Пішов в обміннику на АЗС та обміняв на гривню,щоб розрахуватися. Тому відтепер гроші треба між членами родини розподіляти та готівка теж треба.
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