Додано: Пон 19 чер, 2023 19:39

nekefer написав: [quote="5588723:myko написав: Сергей Пр певно моно, 26/10/2023 р. 3,93% річних до погашення, але не забуваємо про комісію 0,9%. певно моно, 26/10/2023 р. 3,93% річних до погашення, але не забуваємо про комісію 0,9%.

В че фетиш налички? Скирдовать под матрац чтобы грела вечерами? Проверять чтобы не было плесени и пятен? А бомба рядом прилетела и сгорела весь матрац нафиг? Сам если цел то нищий. А Виза/Мастер или тем более ОВДП это надежно, не сгорит В че фетиш налички? Скирдовать под матрац чтобы грела вечерами? Проверять чтобы не было плесени и пятен? А бомба рядом прилетела и сгорела весь матрац нафиг? Сам если цел то нищий. А Виза/Мастер или тем более ОВДП это надежно, не сгорит

В 90-х віртуальний депозит і досі на рахунку держави якої не існує. Це не фєтіш,це складна ситуація в державі. США на своїй території за два століття воїн не проводили,тому там на часі вкладати у банки,акції,бізнес та інше. В Україні або воювати або вкладати в оборону,в державі є війна . Можливо десь на курорті на заході України не було аварій,вибухів і повітряних тривог але навіть на Чернігівщині де немає наслідків від зруйнування ГЕС неможливо займатися аграрною справою,все неспокійно,тому що досі мобілізація та військові дії. Це або зрозуміло або вас це фізично не зачепило.[/quote]давайте представим что в Херсоне, затопило, уплыл матрацили представим что в Чернигове, разбомбило, матрац сгорелили на временно оккупированной территории где любой маньяк узнав про матрац сделает что ему захочется с владельцемименно в таких экстремальных случаях карта или ОВДП надёжнееиз опыта проживания во временно осажденном городе могу сказать, что гривневая наличка очень нужна (подвоза нет, на рынке все за нал, АТБ пусто), НО баксы наличные точно не нужны, на крайняк если нужно будет выехать то поедете через блокпосты с чемоданом баксов? шанс выжить в какую сторону изменится?[/quote]Поки йде ця війна і наш ворог сусід робить тільки підлянки,варто очікувати на допомогу з боку партнерів , тільки ось нам в цій країні відбудовувати. Нащо банкам депозит від населення не зрозуміло, відділення з готівкою також може затонути. Клієнту картка допоможе ,але блок рахунку, відсутність документів і знову вирішуємо що було раніше курка чи яйце. Мені довелося за останні два роки побувати і поїздити країною. Те що бачу і як спілкуємося з людьми,викликає великий сум. Лекції не буду описувати,депозит за гривню був гарний інструмент,зараз є в держбанках валютні без обмежень - впевнений що обмеження з'являються коли треба буде платити. Тільки короткий депозит та перспектива,або навіть вільні умови. І підкреслю,якщо гроші не останні,то чому і знову на 3 місяці не подовжити якщо банкноти не нові ?