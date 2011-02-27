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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 19 чер, 2023 18:22
sens написав: Игорь Алексеевич написав:
Приват.
Кассир сказала, что привезли пачки зелёных. В каком состоянии и какие года она не знает, типа всё запечатано. Берёте или нет... А посмотреть можно хоть какое состоянии? Нет или я открываю и вы берёте или иди в жо.... Пришлось идти к начальнице. Начала тоже бред нести про постанову НБУ и т.д. Начал тоже читать ей лекцию и нести как она бред.
Что бы не доводить до скандала и заявы в НБУ, остановились на завтрашнем дне с хорошими купюрами.
Как был в Привате бардель так и остаётся. Если просто прийти, как обычный клиент, то постоянно какие то мутки. Как начинаем разговаривать ссылаясь на законы, то сотрудники начинают более лояльно относится к клиентам...
у мене є такий самий досвід, тільки в іншому банку,маю думку що не всім погоджують обирати готівкову валюту. На замовлення готівки приват в Запоріжжі возить до 2006 року банкноти?
Весной три раза снимал , всегда были нульцевые , по порядку номера .
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Додано: Пон 19 чер, 2023 18:24
sens написав: nekefer написав: myko написав:Сергей Пр
певно моно, 26/10/2023 р. 3,93% річних до погашення, але не забуваємо про комісію 0,9%.
В че фетиш налички? Скирдовать под матрац чтобы грела вечерами? Проверять чтобы не было плесени и пятен? А бомба рядом прилетела и сгорела весь матрац нафиг? Сам если цел то нищий. А Виза/Мастер или тем более ОВДП это надежно, не сгорит
В 90-х віртуальний депозит і досі на рахунку держави якої не існує. Це не фєтіш,це складна ситуація в державі. США на своїй території за два століття воїн не проводили,тому там на часі вкладати у банки,акції,бізнес та інше. В Україні або воювати або вкладати в оборону,в державі є війна . Можливо десь на курорті на заході України не було аварій,вибухів і повітряних тривог але навіть на Чернігівщині де немає наслідків від зруйнування ГЕС неможливо займатися аграрною справою,все неспокійно,тому що досі мобілізація та військові дії. Це або зрозуміло або вас це фізично не зачепило.
давайте представим что в Херсоне, затопило, уплыл матрац
или представим что в Чернигове, разбомбило, матрац сгорел
или на временно оккупированной территории где любой маньяк узнав про матрац сделает что ему захочется с владельцем
именно в таких экстремальных случаях карта или ОВДП надёжнее
из опыта проживания во временно осажденном городе могу сказать, что гривневая наличка очень нужна (подвоза нет, на рынке все за нал, АТБ пусто), НО баксы наличные точно не нужны, на крайняк если нужно будет выехать то поедете через блокпосты с чемоданом баксов? шанс выжить в какую сторону изменится?
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Додано: Пон 19 чер, 2023 19:28
Frez"Алексеевич написав:
Приват.
Кассир сказала, что привезли пачки зелёных. В каком состоянии и какие года она не знает, типа всё запечатано. Берёте или нет... А посмотреть можно хоть какое состоянии? Нет или я открываю и вы берёте или иди в жо.... Пришлось идти к начальнице. Начала тоже бред нести про постанову НБУ и т.д. Начал тоже читать ей лекцию и нести как она бред.
Что бы не доводить до скандала и заявы в НБУ, остановились на завтрашнем дне с хорошими купюрами.
Как был в Привате бардель так и остаётся. Если просто прийти, как обычный клиент, то постоянно какие то мутки. Как начинаем разговаривать ссылаясь на законы, то сотрудники начинают более лояльно относится к клиентам...
у мене є такий самий досвід, тільки в іншому банку,маю думку що не всім погоджують обирати готівкову валюту. На замовлення готівки приват в Запоріжжі возить до 2006 року банкноти?[/quote]Весной три раза снимал , всегда были нульцевые , по порядку номера .[/quote]
Питання про зараз,піраміда валютних каруселей зповільнилось,банки почали масово видавати все що назбирали,чому не віддають долари як раніше - не відомо,хоча комісії справді діють як і відсутність терміналів Приват на прийом валюти. У невеликих банків в Києві кращі були банкноти після депозиту за гривню чим в приват,Аваль,сенс. Не зрозуміла позиція НБУ,в банках безготівковий долар повинен бути з нової партії, віддають виключно платіжними банкнотами які потім брати як в банку так і в обміннику без додаткових комісій не хочуть.
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Додано: Пон 19 чер, 2023 19:39
nekefer написав: [quote="5588723:myko написав:Сергей Пр
певно моно, 26/10/2023 р. 3,93% річних до погашення, але не забуваємо про комісію 0,9%.
В че фетиш налички? Скирдовать под матрац чтобы грела вечерами? Проверять чтобы не было плесени и пятен? А бомба рядом прилетела и сгорела весь матрац нафиг? Сам если цел то нищий. А Виза/Мастер или тем более ОВДП это надежно, не сгорит
В 90-х віртуальний депозит і досі на рахунку держави якої не існує. Це не фєтіш,це складна ситуація в державі. США на своїй території за два століття воїн не проводили,тому там на часі вкладати у банки,акції,бізнес та інше. В Україні або воювати або вкладати в оборону,в державі є війна . Можливо десь на курорті на заході України не було аварій,вибухів і повітряних тривог але навіть на Чернігівщині де немає наслідків від зруйнування ГЕС неможливо займатися аграрною справою,все неспокійно,тому що досі мобілізація та військові дії. Це або зрозуміло або вас це фізично не зачепило.[/quote]
давайте представим что в Херсоне, затопило, уплыл матрац
или представим что в Чернигове, разбомбило, матрац сгорел
или на временно оккупированной территории где любой маньяк узнав про матрац сделает что ему захочется с владельцем
именно в таких экстремальных случаях карта или ОВДП надёжнее
из опыта проживания во временно осажденном городе могу сказать, что гривневая наличка очень нужна (подвоза нет, на рынке все за нал, АТБ пусто), НО баксы наличные точно не нужны, на крайняк если нужно будет выехать то поедете через блокпосты с чемоданом баксов? шанс выжить в какую сторону изменится?[/quote]
Поки йде ця війна і наш ворог сусід робить тільки підлянки,варто очікувати на допомогу з боку партнерів , тільки ось нам в цій країні відбудовувати. Нащо банкам депозит від населення не зрозуміло, відділення з готівкою також може затонути. Клієнту картка допоможе ,але блок рахунку, відсутність документів і знову вирішуємо що було раніше курка чи яйце. Мені довелося за останні два роки побувати і поїздити країною. Те що бачу і як спілкуємося з людьми,викликає великий сум. Лекції не буду описувати,депозит за гривню був гарний інструмент,зараз є в держбанках валютні без обмежень - впевнений що обмеження з'являються коли треба буде платити. Тільки короткий депозит та перспектива,або навіть вільні умови. І підкреслю,якщо гроші не останні,то чому і знову на 3 місяці не подовжити якщо банкноти не нові ?
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Додано: Пон 19 чер, 2023 19:53
myko написав:Сергей Пр
певно моно, 26/10/2023 р. 3,93% річних до погашення, але не забуваємо про комісію 0,9%.
Дякую, треба звісно звертати увагу. Наприклад, в Укргазбанку жодних комісій з військовими облігаціями, через Дію теж (але там тільки гривневі),- колись думав, що це з військовими облігаціями скрізь так.
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Додано: Пон 19 чер, 2023 20:50
Сергей Пр написав: myko написав:Сергей Пр
певно моно, 26/10/2023 р. 3,93% річних до погашення, але не забуваємо про комісію 0,9%.
Дякую, треба звісно звертати увагу. Наприклад, в Укргазбанку жодних комісій з військовими облігаціями, через Дію теж (але там тільки гривневі),- колись думав, що це з військовими облігаціями скрізь так.
Так у моні ті 0,9% це комісія ніяк не пов'язана з облігаціями. Це стандартна комісія за зняття готівки. Так у них є виключення для зарплат та для вкладів, які безпосередньо знімаються з вкладного рахунку. Але якщо депо впаде на картку то коміс буде так само 0,9%. Тому це коміс картки а ніяк не такого продукту як військові облігації - операції з ними наразі дійсно безкоштовні.
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