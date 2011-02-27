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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 20 чер, 2023 02:27
Alien написав:
При цьому в "загашнику" вони навіть можуть тримати і "сині", але клієнтам показувати лише "зелені" (в Тасі у підсумку виявилось саме так - "сині" знайшлися одразу після дзвінка з головного банку).
Конспірологія
Знімав в приваті залишок із картки, невелику суму, касирка шукала дрібні й достала пакетик із долярами, там були в т.ч. зелені сотки. Сказав що маю дрібні, то вона мені дістала й дала синю сотку з іншого місця.
Знімав у Пумбі кілька тисяч, касирка відрахувала з пачки, де були і сині і зелені. Відрахувала синіми.
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Додано: Вів 20 чер, 2023 06:44
J написав: sens написав:
,відсутність терміналів Приват на прийом валюти. ,
Поповнення готівкою в терміналі самообслуговування ************* ***.00 USD
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