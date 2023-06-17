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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 210211212213
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 20:50

  Сергей Пр написав:
  myko написав:Сергей Пр певно моно, 26/10/2023 р. 3,93% річних до погашення, але не забуваємо про комісію 0,9%.
Дякую, треба звісно звертати увагу. Наприклад, в Укргазбанку жодних комісій з військовими облігаціями, через Дію теж (але там тільки гривневі),- колись думав, що це з військовими облігаціями скрізь так.

Так у моні ті 0,9% це комісія ніяк не пов'язана з облігаціями. Це стандартна комісія за зняття готівки. Так у них є виключення для зарплат та для вкладів, які безпосередньо знімаються з вкладного рахунку. Але якщо депо впаде на картку то коміс буде так само 0,9%. Тому це коміс картки а ніяк не такого продукту як військові облігації - операції з ними наразі дійсно безкоштовні.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 21:12

  Alien написав:
  Сергей Пр написав:
  myko написав:Сергей Пр певно моно, 26/10/2023 р. 3,93% річних до погашення, але не забуваємо про комісію 0,9%.
Дякую, треба звісно звертати увагу. Наприклад, в Укргазбанку жодних комісій з військовими облігаціями, через Дію теж (але там тільки гривневі),- колись думав, що це з військовими облігаціями скрізь так.

Так у моні ті 0,9% це комісія ніяк не пов'язана з облігаціями. Це стандартна комісія за зняття готівки. Так у них є виключення для зарплат та для вкладів, які безпосередньо знімаються з вкладного рахунку. Але якщо депо впаде на картку то коміс буде так само 0,9%. Тому це коміс картки а ніяк не такого продукту як військові облігації - операції з ними наразі дійсно безкоштовні.

тип паче , якщо і справді потрібна буде готівка - прогнати через депо, хоч це і не швидко
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 22:50

  sens написав:,відсутність терміналів Приват на прийом валюти. ,

Поповнення готівкою в терміналі самообслуговування ************* ***.00 USD
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 23:58

  Alien написав:Так у моні ті 0,9% це комісія ніяк не пов'язана з облігаціями. Це стандартна комісія за зняття готівки. Так у них є виключення для зарплат та для вкладів...

Наприклад, в Укргазбанку виплати по військовим облігаціям вважаються цільовими виплатами, тому і зняття готівки з "карти для виплат" (чи як вона там у них називається) - без комісії. З їх карти е-підтримка знімати ці виплати можна теж без комісій (це якщо через Дію купувати, бо там виплати можна скерувати тільки на якусь картку е-підтримки). Тобто комісій немає абсолютно ніяких від початку до кінця, як їх не назви:).
Сергей Пр
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 00:00

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Що вже приймають? Казали що почнуть з 22 приймати....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 02:27

  Alien написав:При цьому в "загашнику" вони навіть можуть тримати і "сині", але клієнтам показувати лише "зелені" (в Тасі у підсумку виявилось саме так - "сині" знайшлися одразу після дзвінка з головного банку).

Конспірологія
Знімав в приваті залишок із картки, невелику суму, касирка шукала дрібні й достала пакетик із долярами, там були в т.ч. зелені сотки. Сказав що маю дрібні, то вона мені дістала й дала синю сотку з іншого місця.
Знімав у Пумбі кілька тисяч, касирка відрахувала з пачки, де були і сині і зелені. Відрахувала синіми.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 06:44

  J написав:
  sens написав:,відсутність терміналів Приват на прийом валюти. ,

Поповнення готівкою в терміналі самообслуговування ************* ***.00 USD

¿
sens
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 13:22

Сергей Пр З Укргазом зарікся зв'язуватися. Три місяці назад закінчувався конвертдепо. Їх тоді було багато по різних банчиках,мотався забирав, перевкладав. Замотався заїхать в відділення й сказать що буду забирать. День закінчення на вихідних. Депо пролонгувався знов на три місяці. Приїхав питаю , як так? - У вас була по цьому депо включена лонгація.-Ні, не було такого.-Приходьте через 3 місяці, нічим допомогти не можемо.
Оце на днях забрав. Одне хоч синіми віддали.
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 13:42

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Успіх написав:А що - ви

Таку купівлю долара ніхто не скасовував, коли гривня є. Не в обміннику ж куплять бо то зашквар
daap
 
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