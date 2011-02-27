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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 882883884885
Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 15:28

в глобусе конверт в аппке GlobusPlus открывается?
с этой же их карты GlobusPlus бес комиссий?
а валютный счет автоматом подтянется или надо сначала идти в отделение?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 09:36

Червень

Хто в цьому місяці робив конверти в банках під 3 або 6 місяців ,чи на 6 місячні коли повернення у гривні. Доречі в яких банках, уточнення в якому місті також-моторбанк у Тернополі не бачив, наприклад)
sens
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 17:46

Алка чуть понизила курс конверта. Т.е. дошло таки мойо письмо до ДедушкиМороза :mrgreen: Но пиздновато
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 11:12

доброго всім дня, я на форумі новачок, тому все ще розбираюсь з тим що саме тут називають "каруселями", але все ж таки хочу спитати поради в наступному питанні. є сума у доларах на рахунку ФОП привату і бажання перетворити її на максимально близьку суму у доларах під матрацом. чи правильно я розумію що наразі мої варіанти використання отриманих з продажу доларів гривень це тільки:
1. відкрити конвертаційні депозити в кількох банках - мінімальні втрати на курсі, чітке розуміння яку суму у доларах я отримую на виході через 3 місяці
2. сподіватись на подальше укріплення гривні, класти гривню на короткострокові депозити і купляти долар в обміннику пізніше - при ревальвації або незмінному курсі я отримаю більше доларів ніж продав з ФОПу за рахунок відсотків по депозиту, а при девальвації я або обісруся, або все ще зможу відкрити конвертаційні депозити

можливо не звернув уваги на деталі - буду дуже вдячним за вказівку.
slow
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 15:37

  flysoulfly написав:Алка чуть понизила курс конверта. Т.е. дошло таки мойо письмо до ДедушкиМороза :mrgreen: Но пиздновато


просто у них курс продажи налика 37.3
потому смешно выглядит конверт по 37.4
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 15:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mephala написав:просто у них курс продажи налика 37.3
потому смешно выглядит конверт по 37.4
а приват як вам: нал 37,25, конверт 37,45 😊
otshelnick1
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 22:51

  slow написав:доброго всім дня, я на форумі новачок, тому все ще розбираюсь з тим що саме тут називають "каруселями", але все ж таки хочу спитати поради в наступному питанні. є сума у доларах на рахунку ФОП привату і бажання перетворити її на максимально близьку суму у доларах під матрацом. чи правильно я розумію що наразі мої варіанти використання отриманих з продажу доларів гривень це тільки:
1. відкрити конвертаційні депозити в кількох банках - мінімальні втрати на курсі, чітке розуміння яку суму у доларах я отримую на виході через 3 місяці
2. сподіватись на подальше укріплення гривні, класти гривню на короткострокові депозити і купляти долар в обміннику пізніше - при ревальвації або незмінному курсі я отримаю більше доларів ніж продав з ФОПу за рахунок відсотків по депозиту, а при девальвації я або обісруся, або все ще зможу відкрити конвертаційні депозити

можливо не звернув уваги на деталі - буду дуже вдячним за вказівку.


не слухайте нічиїх порад, а думайте своєю головою.

якщо потрібен $ кеш тут і зараз (для купівлі квартири, авто, тощо) то зараз саме час купувати в обміннику.

якщо нікуди не поспішаєте і гроші не потрібні тут і зараз - то перший варіант з конверто депо на 3 місяці.

для 2го варіанту з депо в гривні, щоб не обісратися краще виділити певну сумму яку не шкода.
на ревальвацію не розраховуйте, восени все відіграється назад.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 23:00

  Maxwe11 написав:на ревальвацію не розраховуйте, восени все відіграється назад.

Хотілось би пруф від кіля така інфа.
deneg net
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