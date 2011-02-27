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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 883884885886
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 12:37

  Игорь Алексеевич написав:Банкам не нужна валюта. Поэтому весит карусель.
А грн. депозиты сейчас стимулирует банки НБУ. Поэтому карусель вообще может закрыться. А то сидят все и ждут осень с курсом 40..., но это не обозначает, что будет карусель.. Я думаю её скоро НБУ уберёт окончательно. Ажиотаж на дол. у населения стихает. НБУ дал затарится населению дол., но не даст крутить ради прибыли. Для этого есть депозиты в грн. и в валюте с налогами, которые нужны стране.

Чому ви з піною доказуєте що треба а що ні? Маю іншу думку. Банкам вигідно коли курс ринковий вище офіційного. З кожного проданого безготівкового депозиту Банк отримав комісійний дохід . Наприклад більше всіх заробляла Ідеябанк та Піреус,трохи менше РВС. Майже у всіх був бонус від 300 грн до 1500 грн , враховуючи курс з комісією. Зараз невигідно коли курс нижче а тарифи здорожчають. Чому Ахметову можна підняти тариф на його підприємствах,чому він не судиться і залишає довоєнні тарифи? У Миколи Івановича в Херсоні 40-річний ВАЗ2101 затопило,але ж йому держава не купляє Ланоса.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 12:40

  Игорь Алексеевич написав:Банкам не нужна валюта. Поэтому весит карусель.
А грн. депозиты сейчас стимулирует банки НБУ. Поэтому карусель вообще может закрыться. А то сидят все и ждут осень с курсом 40..., но это не обозначает, что будет карусель.. Я думаю её скоро НБУ уберёт окончательно. Ажиотаж на дол. у населения стихает. НБУ дал затарится населению дол., но не даст крутить ради прибыли. Для этого есть депозиты в грн. и в валюте с налогами, которые нужны стране.

Заради збереження придумали депозит на 6 місяців,видача гривнєю по курсу НБУ на момент видачі. Авжеж курс офіційний. Щодо ОВДП у валюті,хто вже отримав,відсотки віддають в якій валюті чи пропонують гривнєю все забирати?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 12:44

sens

Щодо ОВДП у валюті,хто вже отримав,відсотки віддають в якій валюті чи пропонують гривнєю все забирати?


Десь місяць тому повернули вартість облігацій номінованих у доларах, купував через монобанк. І тіло, і відсотки впали на доларову картку.
Majesty
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 12:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  sens написав:Щодо ОВДП у валюті,хто вже отримав,відсотки віддають в якій валюті чи пропонують гривнєю все забирати?
Усі виплати по валютним облігаціям відбуваються у тій валюті у якій був номінований конкретний папір, який ви купували. Отримував виплати у кількох банках - усе виключно у валюті. Втім це зовсім не означає що так буде завжди і Мінфін на якомусь з етапів не вирішить усіх наї... в сенсі обманути.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 15:23

  Majesty написав:sens

Щодо ОВДП у валюті,хто вже отримав,відсотки віддають в якій валюті чи пропонують гривнєю все забирати?


Десь місяць тому повернули вартість облігацій номінованих у доларах, купував через монобанк. І тіло, і відсотки впали на доларову картку.

Так в моно зняття хіба безкоштовно,чи 0.9% здерли ?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 15:25

  Alien написав:
  sens написав:Щодо ОВДП у валюті,хто вже отримав,відсотки віддають в якій валюті чи пропонують гривнєю все забирати?
Усі виплати по валютним облігаціям відбуваються у тій валюті у якій був номінований конкретний папір, який ви купували. Отримував виплати у кількох банках - усе виключно у валюті. Втім це зовсім не означає що так буде завжди і Мінфін на якомусь з етапів не вирішить усіх наї... в сенсі обманути.
виплати проводять на рахунок в банку. Банк самостійно вказує на відсутність готівки і по своєму комерційному курсу розраховується
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 15:43

  sens написав:
  Alien написав:
  sens написав:Щодо ОВДП у валюті,хто вже отримав,відсотки віддають в якій валюті чи пропонують гривнєю все забирати?
Усі виплати по валютним облігаціям відбуваються у тій валюті у якій був номінований конкретний папір, який ви купували. Отримував виплати у кількох банках - усе виключно у валюті. Втім це зовсім не означає що так буде завжди і Мінфін на якомусь з етапів не вирішить усіх наї... в сенсі обманути.
виплати проводять на рахунок в банку. Банк самостійно вказує на відсутність готівки і по своєму комерційному курсу розраховується

Це ви констатуєте факти які колись десь мали місце? Чи щось намріяли? Ну і якщо вже на те пішло навіть у цьому випадку де юре виплата відбулась у валюті. Питання як забрати її з рахунку ви вже вірішуватимете з банком в рамках дкбо і цей процес вже не стосуватиметься ОВДП
Alien
 
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