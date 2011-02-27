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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 21 чер, 2023 12:37
Игорь Алексеевич написав:
Банкам не нужна валюта. Поэтому весит карусель.
А грн. депозиты сейчас стимулирует банки НБУ. Поэтому карусель вообще может закрыться. А то сидят все и ждут осень с курсом 40..., но это не обозначает, что будет карусель.. Я думаю её скоро НБУ уберёт окончательно. Ажиотаж на дол. у населения стихает. НБУ дал затарится населению дол., но не даст крутить ради прибыли. Для этого есть депозиты в грн. и в валюте с налогами, которые нужны стране.
Чому ви з піною доказуєте що треба а що ні? Маю іншу думку. Банкам вигідно коли курс ринковий вище офіційного. З кожного проданого безготівкового депозиту Банк отримав комісійний дохід . Наприклад більше всіх заробляла Ідеябанк та Піреус,трохи менше РВС. Майже у всіх був бонус від 300 грн до 1500 грн , враховуючи курс з комісією. Зараз невигідно коли курс нижче а тарифи здорожчають. Чому Ахметову можна підняти тариф на його підприємствах,чому він не судиться і залишає довоєнні тарифи? У Миколи Івановича в Херсоні 40-річний ВАЗ2101 затопило,але ж йому держава не купляє Ланоса.
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Додано: Сер 21 чер, 2023 12:40
Игорь Алексеевич написав:
Банкам не нужна валюта. Поэтому весит карусель.
А грн. депозиты сейчас стимулирует банки НБУ. Поэтому карусель вообще может закрыться. А то сидят все и ждут осень с курсом 40..., но это не обозначает, что будет карусель.. Я думаю её скоро НБУ уберёт окончательно. Ажиотаж на дол. у населения стихает. НБУ дал затарится населению дол., но не даст крутить ради прибыли. Для этого есть депозиты в грн. и в валюте с налогами, которые нужны стране.
Заради збереження придумали депозит на 6 місяців,видача гривнєю по курсу НБУ на момент видачі. Авжеж курс офіційний. Щодо ОВДП у валюті,хто вже отримав,відсотки віддають в якій валюті чи пропонують гривнєю все забирати?
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Додано: Сер 21 чер, 2023 12:44
sens
Щодо ОВДП у валюті,хто вже отримав,відсотки віддають в якій валюті чи пропонують гривнєю все забирати?
Десь місяць тому повернули вартість облігацій номінованих у доларах, купував через монобанк. І тіло, і відсотки впали на доларову картку.
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Додано: Сер 21 чер, 2023 12:53
sens написав:
Щодо ОВДП у валюті,хто вже отримав,відсотки віддають в якій валюті чи пропонують гривнєю все забирати?
Усі виплати по валютним облігаціям відбуваються у тій валюті у якій був номінований конкретний папір, який ви купували. Отримував виплати у кількох банках - усе виключно у валюті. Втім це зовсім не означає що так буде завжди і Мінфін на якомусь з етапів не вирішить усіх наї... в сенсі обманути.
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Додано: Сер 21 чер, 2023 15:23
Majesty написав:sens
Щодо ОВДП у валюті,хто вже отримав,відсотки віддають в якій валюті чи пропонують гривнєю все забирати?
Десь місяць тому повернули вартість облігацій номінованих у доларах, купував через монобанк. І тіло, і відсотки впали на доларову картку.
Так в моно зняття хіба безкоштовно,чи 0.9% здерли ?
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Додано: Сер 21 чер, 2023 15:25
Alien написав: sens написав:
Щодо ОВДП у валюті,хто вже отримав,відсотки віддають в якій валюті чи пропонують гривнєю все забирати?
Усі виплати по валютним облігаціям відбуваються у тій валюті у якій був номінований конкретний папір, який ви купували. Отримував виплати у кількох банках - усе виключно у валюті. Втім це зовсім не означає що так буде завжди і Мінфін на якомусь з етапів не вирішить усіх наї... в сенсі обманути.
виплати проводять на рахунок в банку. Банк самостійно вказує на відсутність готівки і по своєму комерційному курсу розраховується
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Додано: Сер 21 чер, 2023 15:43
sens написав: Alien написав: sens написав:
Щодо ОВДП у валюті,хто вже отримав,відсотки віддають в якій валюті чи пропонують гривнєю все забирати?
Усі виплати по валютним облігаціям відбуваються у тій валюті у якій був номінований конкретний папір, який ви купували. Отримував виплати у кількох банках - усе виключно у валюті. Втім це зовсім не означає що так буде завжди і Мінфін на якомусь з етапів не вирішить усіх наї... в сенсі обманути.
виплати проводять на рахунок в банку. Банк самостійно вказує на відсутність готівки і по своєму комерційному курсу розраховується
Це ви констатуєте факти які колись десь мали місце? Чи щось намріяли? Ну і якщо вже на те пішло навіть у цьому випадку де юре виплата відбулась у валюті. Питання як забрати її з рахунку ви вже вірішуватимете з банком в рамках дкбо і цей процес вже не стосуватиметься ОВДП
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Додано: Сер 21 чер, 2023 16:34
Alien написав: sens написав: sens написав:
Щодо ОВДП у валюті,хто вже отримав,відсотки віддають в якій валюті чи пропонують гривнєю все забирати?
Усі виплати по валютним облігаціям відбуваються у тій валюті у якій був номінований конкретний папір, який ви купували. Отримував виплати у кількох банках - усе виключно у валюті. Втім це зовсім не означає що так буде завжди і Мінфін на якомусь з етапів не вирішить усіх наї... в сенсі обманути.
виплати проводять на рахунок в банку. Банк самостійно вказує на відсутність готівки і по своєму комерційному курсу розраховується
Це ви констатуєте факти які колись десь мали місце? Чи щось намріяли? Ну і якщо вже на те пішло навіть у цьому випадку де юре виплата відбулась у валюті. Питання як забрати її з рахунку ви вже вірішуватимете з банком в рамках дкбо і цей процес вже не стосуватиметься ОВДП[/quote]
Є випадок, між каруселями і ОВДП обрав перше. Іноді в Сенсі дивлюся на варіанти , є строк погашення в грудні,у вересні,коли закінчиться чергова карусель порахуємо що буде швидше і які будуть умови
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Додано: Сер 21 чер, 2023 16:39
Игорь Алексеевич
так і є вчитель. На згадку про Фідо ,в минулому мав на хх кредитках ліміт. Помітив що депозит комунальний відкритий в додатку з кредитки не мав додаткових комісій.згоден що тупо,так теж було.
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Додано: Сер 21 чер, 2023 18:56
Сегодня забирал в Киеве в убибе на староноводницкой втюхивают полный шлак затертые и пописанные... Реально ветхие... ☹️
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