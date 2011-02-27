|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 21 чер, 2023 19:03
Alexkievukraine написав:
Сегодня забирал в Киеве в убибе на староноводницкой втюхивают полный шлак затертые и пописанные... Реально ветхие... ☹️
Лайно,ще залишили на безготівковому чи УБІБ фсьо ?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13527
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 756 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2158
|222043
|
Сер 21 чер, 2023 19:16
daap
|
|77
|58250
|
|
|5
|26747
|