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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 21 чер, 2023 19:03
Alexkievukraine написав:
Сегодня забирал в Киеве в убибе на староноводницкой втюхивают полный шлак затертые и пописанные... Реально ветхие... ☹️
Лайно,ще залишили на безготівковому чи УБІБ фсьо ?
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sens
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Додано: Сер 21 чер, 2023 20:35
sens написав: Majesty написав:sens
Щодо ОВДП у валюті,хто вже отримав,відсотки віддають в якій валюті чи пропонують гривнєю все забирати?
Десь місяць тому повернули вартість облігацій номінованих у доларах, купував через монобанк. І тіло, і відсотки впали на доларову картку.
Так в моно зняття хіба безкоштовно,чи 0.9% здерли ?
якщо через депо програти , то з нього зняття без комісії
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bems654556
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Додано: Сер 21 чер, 2023 21:17
Alexkievukraine написав:
Сегодня забирал в Киеве в убибе на староноводницкой втюхивают полный шлак затертые и пописанные... Реально ветхие... ☹️
На прошлой неделе забирал в убибе, то выдали синими номера подряд. Это кому как повезёт. НБУ угрожает штрафами тем кто не будет принимать старую валюту. Если валюта прошла проверку на детекторе, и нет физических повреждений, то её обязаны брать не смотря на год выпуска. Посмотрим как это будет работать. Плюс к тому бегемот с завтрашнего вернул приём валюты через терминалы. Туда можно спулить шлак.
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deneg net
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Додано: Сер 21 чер, 2023 21:34
bems654556 написав:sens
Щодо ОВДП у валюті,хто вже отримав,відсотки віддають в якій валюті чи пропонують гривнєю все забирати?
Десь місяць тому повернули вартість облігацій номінованих у доларах, купував через монобанк. І тіло, і відсотки впали на доларову картку.
Так в моно зняття хіба безкоштовно,чи 0.9% здерли ?[/quote]
якщо через депо програти , то з нього зняття без комісії[/quote] і ще почекати? Три місяці чи скільки??
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sens
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Додано: Сер 21 чер, 2023 21:35
deneg net написав: Alexkievukraine написав:
Сегодня забирал в Киеве в убибе на староноводницкой втюхивают полный шлак затертые и пописанные... Реально ветхие... ☹️
На прошлой неделе забирал в убибе, то выдали синими номера подряд. Это кому как повезёт. НБУ угрожает штрафами тем кто не будет принимать старую валюту. Если валюта прошла проверку на детекторе, и нет физических повреждений, то её обязаны брать не смотря на год выпуска. Посмотрим как это будет работать. Плюс к тому бегемот с завтрашнего вернул приём валюты через терминалы. Туда можно спулить шлак.
а що далі-дошкуляти відділення на сині банкноти?)
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sens
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