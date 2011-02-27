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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 885886887888>
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 19:03

  Alexkievukraine написав:Сегодня забирал в Киеве в убибе на староноводницкой втюхивают полный шлак затертые и пописанные... Реально ветхие... ☹️

Лайно,ще залишили на безготівковому чи УБІБ фсьо ?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 20:35

  sens написав:
  Majesty написав:sens

Щодо ОВДП у валюті,хто вже отримав,відсотки віддають в якій валюті чи пропонують гривнєю все забирати?


Десь місяць тому повернули вартість облігацій номінованих у доларах, купував через монобанк. І тіло, і відсотки впали на доларову картку.

Так в моно зняття хіба безкоштовно,чи 0.9% здерли ?

якщо через депо програти , то з нього зняття без комісії
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 21:17

  Alexkievukraine написав:Сегодня забирал в Киеве в убибе на староноводницкой втюхивают полный шлак затертые и пописанные... Реально ветхие... ☹️

На прошлой неделе забирал в убибе, то выдали синими номера подряд. Это кому как повезёт. НБУ угрожает штрафами тем кто не будет принимать старую валюту. Если валюта прошла проверку на детекторе, и нет физических повреждений, то её обязаны брать не смотря на год выпуска. Посмотрим как это будет работать. Плюс к тому бегемот с завтрашнего вернул приём валюты через терминалы. Туда можно спулить шлак.
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 21:34

  bems654556 написав:sens

Щодо ОВДП у валюті,хто вже отримав,відсотки віддають в якій валюті чи пропонують гривнєю все забирати?


Десь місяць тому повернули вартість облігацій номінованих у доларах, купував через монобанк. І тіло, і відсотки впали на доларову картку.

Так в моно зняття хіба безкоштовно,чи 0.9% здерли ?[/quote]
якщо через депо програти , то з нього зняття без комісії[/quote] і ще почекати? Три місяці чи скільки??
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 21:35

  deneg net написав:
  Alexkievukraine написав:Сегодня забирал в Киеве в убибе на староноводницкой втюхивают полный шлак затертые и пописанные... Реально ветхие... ☹️

На прошлой неделе забирал в убибе, то выдали синими номера подряд. Это кому как повезёт. НБУ угрожает штрафами тем кто не будет принимать старую валюту. Если валюта прошла проверку на детекторе, и нет физических повреждений, то её обязаны брать не смотря на год выпуска. Посмотрим как это будет работать. Плюс к тому бегемот с завтрашнего вернул приём валюты через терминалы. Туда можно спулить шлак.
а що далі-дошкуляти відділення на сині банкноти?)
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 22:29

sens
если вам принципиально получить синими номера подряд, то да.
оформлять заказ, и ждать, что привезут именно такие.
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 22:49

  deneg net написав:sens
если вам принципиально получить синими номера подряд, то да.
оформлять заказ, и ждать, что привезут именно такие.

Де я пишу що мені не вистачає синіх - по нормальному курсу здаємо білі і перекладаємо на 3-місячні до держбанків під 17%
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 22:59

  sens написав:
  deneg net написав:sens
если вам принципиально получить синими номера подряд, то да.
оформлять заказ, и ждать, что привезут именно такие.

Де я пишу що мені не вистачає синіх - по нормальному курсу здаємо білі і перекладаємо на 3-місячні до держбанків під 17%

А почему не в овгз?
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 23:10

  sens написав:
  deneg net написав:sens
если вам принципиально получить синими номера подряд, то да.
оформлять заказ, и ждать, что привезут именно такие.

Де я пишу що мені не вистачає синіх - по нормальному курсу здаємо білі і перекладаємо на 3-місячні до держбанків під 17%

на 3 мес. можно и под 20%, не обяз.держ. грн.надо там где проценты выше.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 07:51

[quote="5589489:Игорь Алексеевич"
если вам принципиально получить синими номера подряд, то да.
оформлять заказ, и ждать, что привезут именно такие.[/quote]
Де я пишу що мені не вистачає синіх - по нормальному курсу здаємо білі і перекладаємо на 3-місячні до держбанків під 17%[/quote]
на 3 мес. можно и под 20%, не обяз.держ. грн.надо там где проценты выше.[/quote]
Вклади там де немає запитання щодо походження коштів. В темах про держбанки немає інформації щодо проблем, на кшталт є ПУМБ,Моно ( у відділенні універсал надавав фізичний доступ до всіх карток по яким було питання з боку банка ) , кредитвест...
sens
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