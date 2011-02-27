RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 885886887888
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 08:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  sens написав:Вклади там де немає запитання щодо походження коштів.

Колись а ОщАДі відкрив і поповнював ВЕСНА КРАСНА.
Розігнався десь так непагано і накидав більше лимона.
Коли закінчив накидувати і настала пауза очікування% - подзвонили в банк і запросили на бесіду.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5991
З нами з: 23.11.14
Подякував: 743 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 09:10

  Goodman написав:
  sens написав:Вклади там де немає запитання щодо походження коштів.

Колись а ОщАДі відкрив і поповнював ВЕСНА КРАСНА.
Розігнався десь так непагано і накидав більше лимона.
Коли закінчив накидувати і настала пауза очікування% - подзвонили в банк і запросили на бесіду.

Ви щось писали про депозити в різних банках та соціальні пільги. Чим закінчилася історія з Ощадом-був блок рахунків від 3 до .... Днів ,або одразу закриття рахунків та видача готівки,чи інше ?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13543
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 885886887888
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100К - Теребеньки 1 ... 217, 218, 219
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 02:10
2180 223419
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 чер, 2023 10:01
Alien
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 01:07
77 58251
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 07:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 16:38
5 26747
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 01:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2907)
22.06.2023 10:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.