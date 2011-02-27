Колись а ОщАДі відкрив і поповнював ВЕСНА КРАСНА.
Розігнався десь так непагано і накидав більше лимона.
Коли закінчив накидувати і настала пауза очікування% - подзвонили в банк і запросили на бесіду.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 22 чер, 2023 08:19
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Чет 22 чер, 2023 09:10
Ви щось писали про депозити в різних банках та соціальні пільги. Чим закінчилася історія з Ощадом-був блок рахунків від 3 до .... Днів ,або одразу закриття рахунків та видача готівки,чи інше ?
Додано: Чет 22 чер, 2023 13:19
Интересно, чем ответят комсомольцы и прочие на сегодняшний триумфальный демарш Сени ?
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