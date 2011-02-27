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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 885886887888
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 08:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  sens написав:Вклади там де немає запитання щодо походження коштів.

Колись а ОщАДі відкрив і поповнював ВЕСНА КРАСНА.
Розігнався десь так непагано і накидав більше лимона.
Коли закінчив накидувати і настала пауза очікування% - подзвонили в банк і запросили на бесіду.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 09:10

  Goodman написав:
  sens написав:Вклади там де немає запитання щодо походження коштів.

Колись а ОщАДі відкрив і поповнював ВЕСНА КРАСНА.
Розігнався десь так непагано і накидав більше лимона.
Коли закінчив накидувати і настала пауза очікування% - подзвонили в банк і запросили на бесіду.

Ви щось писали про депозити в різних банках та соціальні пільги. Чим закінчилася історія з Ощадом-був блок рахунків від 3 до .... Днів ,або одразу закриття рахунків та видача готівки,чи інше ?
sens
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Интересно, чем ответят комсомольцы и прочие на сегодняшний триумфальный демарш Сени ?
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 14:15

  Goodman написав:
  sens написав:Вклади там де немає запитання щодо походження коштів.

Колись а ОщАДі відкрив і поповнював ВЕСНА КРАСНА.
Розігнався десь так непагано і накидав більше лимона.
Коли закінчив накидувати і настала пауза очікування% - подзвонили в банк і запросили на бесіду.

ііі, ...дали ВІПа :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 15:50

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Amethyst написав:дали ВІПа

хіба таке тільки в Києві коли отримуєш виплати по Фонду
sens
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 20:27

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Привіт мертвій темі
Забрав сьогодні останній конверт депо. Причому у Богуслаєва. Він навіть дожив, але є відчуття, що я вийшов з мінусом.
Фініта ля комедія.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 22:12

  deneg net написав:
  Alexkievukraine написав:Сегодня забирал в Киеве в убибе на староноводницкой втюхивают полный шлак затертые и пописанные... Реально ветхие... ☹️

На прошлой неделе забирал в убибе, то выдали синими номера подряд. Это кому как повезёт. НБУ угрожает штрафами тем кто не будет принимать старую валюту. Если валюта прошла проверку на детекторе, и нет физических повреждений, то её обязаны брать не смотря на год выпуска. Посмотрим как это будет работать. Плюс к тому бегемот с завтрашнего вернул приём валюты через терминалы. Туда можно спулить шлак.


Я пишу про конкретное отделение, проблема не в цвете или годе выпуска проблема в том что банк выдаёт ветхие купюры которые сам не возьмёт потом!!! Это не нормально... И это уже второй раз...
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 22:24

  sens написав:
  Goodman написав:
  sens написав:Вклади там де немає запитання щодо походження коштів.

Колись а ОщАДі відкрив і поповнював ВЕСНА КРАСНА.
Розігнався десь так непагано і накидав більше лимона.
Коли закінчив накидувати і настала пауза очікування% - подзвонили в банк і запросили на бесіду.

Ви щось писали про депозити в різних банках та соціальні пільги. Чим закінчилася історія з Ощадом-був блок рахунків від 3 до .... Днів ,або одразу закриття рахунків та видача готівки,чи інше ?


Закінчилося переписування Опитувальника в Ощаді.
Був скромний, переписали з розширенням. Депозит добув і благополучно зняв і розпихав по 200К в різних банках.
Goodman
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