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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 22 чер, 2023 08:19
sens написав:
Вклади там де немає запитання щодо походження коштів.
Колись а ОщАДі відкрив і поповнював ВЕСНА КРАСНА.
Розігнався десь так непагано і накидав більше лимона.
Коли закінчив накидувати і настала пауза очікування% - подзвонили в банк і запросили на бесіду.
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Goodman
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Додано: Чет 22 чер, 2023 09:10
Goodman написав: sens написав:
Вклади там де немає запитання щодо походження коштів.
Колись а ОщАДі відкрив і поповнював ВЕСНА КРАСНА.
Розігнався десь так непагано і накидав більше лимона.
Коли закінчив накидувати і настала пауза очікування% - подзвонили в банк і запросили на бесіду.
Ви щось писали про депозити в різних банках та соціальні пільги. Чим закінчилася історія з Ощадом-був блок рахунків від 3 до .... Днів ,або одразу закриття рахунків та видача готівки,чи інше ?
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sens
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Додано: Чет 22 чер, 2023 13:19
Интересно, чем ответят комсомольцы и прочие на сегодняшний триумфальный демарш Сени ?
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Додано: Чет 22 чер, 2023 14:15
Goodman написав: sens написав:
Вклади там де немає запитання щодо походження коштів.
Колись а ОщАДі відкрив і поповнював ВЕСНА КРАСНА.
Розігнався десь так непагано і накидав більше лимона.
Коли закінчив накидувати і настала пауза очікування% - подзвонили в банк і запросили на бесіду.
ііі, ...дали ВІПа
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Amethyst
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Додано: Чет 22 чер, 2023 15:50
Amethyst написав:
дали ВІПа
хіба таке тільки в Києві коли отримуєш виплати по Фонду
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sens
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Додано: Чет 22 чер, 2023 22:12
deneg net написав: Alexkievukraine написав:
Сегодня забирал в Киеве в убибе на староноводницкой втюхивают полный шлак затертые и пописанные... Реально ветхие... ☹️
На прошлой неделе забирал в убибе, то выдали синими номера подряд. Это кому как повезёт. НБУ угрожает штрафами тем кто не будет принимать старую валюту. Если валюта прошла проверку на детекторе, и нет физических повреждений, то её обязаны брать не смотря на год выпуска. Посмотрим как это будет работать. Плюс к тому бегемот с завтрашнего вернул приём валюты через терминалы. Туда можно спулить шлак.
Я пишу про конкретное отделение, проблема не в цвете или годе выпуска проблема в том что банк выдаёт ветхие купюры которые сам не возьмёт потом!!! Это не нормально... И это уже второй раз...
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Alexkievukraine
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Додано: Чет 22 чер, 2023 22:24
sens написав: Goodman написав: sens написав:
Вклади там де немає запитання щодо походження коштів.
Колись а ОщАДі відкрив і поповнював ВЕСНА КРАСНА.
Розігнався десь так непагано і накидав більше лимона.
Коли закінчив накидувати і настала пауза очікування% - подзвонили в банк і запросили на бесіду.
Ви щось писали про депозити в різних банках та соціальні пільги. Чим закінчилася історія з Ощадом-був блок рахунків від 3 до .... Днів ,або одразу закриття рахунків та видача готівки,чи інше ?
Закінчилося переписування Опитувальника в Ощаді.
Був скромний, переписали з розширенням. Депозит добув і благополучно зняв і розпихав по 200К в різних банках.
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Goodman
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Додано: Чет 22 чер, 2023 23:18
Goodman написав: Goodman написав: sens написав:
Вклади там де немає запитання щодо походження коштів.
Колись а ОщАДі відкрив і поповнював ВЕСНА КРАСНА.
Розігнався десь так непагано і накидав більше лимона.
Коли закінчив накидувати і настала пауза очікування% - подзвонили в банк і запросили на бесіду.
Ви щось писали про депозити в різних банках та соціальні пільги. Чим закінчилася історія з Ощадом-був блок рахунків від 3 до .... Днів ,або одразу закриття рахунків та видача готівки,чи інше ?
Закінчилося переписування Опитувальника в Ощаді.
Був скромний, переписали з розширенням. Депозит добув і благополучно зняв і розпихав по 200К в різних банках.[/quote]
Зараз можна робити теж саме тільки до 400к , там де я ваша зп біла можливо і більше
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sens
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