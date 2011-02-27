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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 чер, 2023 08:28
nekefer написав: Ромасик написав:
Привіт мертвій темі
Забрав сьогодні останній конверт депо. Причому у Богуслаєва. Він навіть дожив, але є відчуття, що я вийшов з мінусом.
Фініта ля комедія.
правильный конверт не может быть в минусе
были баксы 2600, обменяли на гривны, купили на конверте такую же сумму 2600 баксов а гривны еще остались в прибыль
через 3 мес 2600 баксов с конверта вернули, а прибыль никуда уже не денется
Міг бути неправильним. Могла потрапляти свіжа гривня.
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 08:34
Ромасик написав:Міг бути неправильним. Могла потрапляти свіжа гривня.
Неправильний міг бути тільки в Ідеї і йому подібних.
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 08:51
nekefer написав: Ромасик написав:
Привіт мертвій темі
Забрав сьогодні останній конверт депо. Причому у Богуслаєва. Він навіть дожив, але є відчуття, що я вийшов з мінусом.
Фініта ля комедія.
правильный конверт не может быть в минусе
были баксы 2600, обменяли на гривны, купили на конверте такую же сумму 2600 баксов а гривны еще остались в прибыль
через 3 мес 2600 баксов с конверта вернули, а прибыль никуда уже не денется
2600*38,3 = 99580грн.
99580/37,10 карусель = 2684дол.
2600*38,3 = 99580грн.
99580 + 15% минимальный проц. депоз в грн на 3 мес. = 102586грн.
102586/37,25 обменник сегодня = 2754дол.
Карусель сработала минус 70 баксов.
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 09:34
- Знаешь, папа, я сегодня рубль сэкономил!
- Молодец, сынок! А как?
- Утром я не сел в автобус, а бежал за ним.
- Дурак! Надо было бежать за такси, сэкономил бы больше
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Потенційний недоотриманий прибуток не є збитком апріорі. Ти більше що майбутнього не знає ніхто.
Ну і депозити не єдиний спосіб вкладати кошти. Торгівля морозивом чи пивом на пляжі потенційно прибутковіша ніж депозити в гривні. Зброя, ліки (певні), організація цікавого проведення часу для чоловіків - ще прибутковіші. Ніхто ж не каже що депозити спрацьовують у порівняні з цими випадками у мінус. То просто інший прибуток. І карусель інший. Якщо воно щось конкретне комусь цікаве і приносить прибуток - то про збиток як недоотриманий прибуток у якійсь іншій сфері казати просто не корректно.
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Alien
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 09:50
Alien написав:
Дурак! Надо было бежать за такси, сэкономил бы больше
Всё правильно - дурак, который бежал за такси, а можно было спокойно ехать на автобусе. Карусель уже в марта начала давать сбой, надо было просто пересесть на др.номер автобуса. Некоторые уже перекладывают сейчас грн. на новый 3х мес. срок.))
Хотя многие тогда на форуме ещё верили в карусель и готовы были кататься на ней с убытком.))
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Игорь Алексеевич
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