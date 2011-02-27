RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 887888889890>
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 08:28

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

nekefer написав:
  Ромасик написав:Привіт мертвій темі
Забрав сьогодні останній конверт депо. Причому у Богуслаєва. Він навіть дожив, але є відчуття, що я вийшов з мінусом.
Фініта ля комедія.

правильный конверт не может быть в минусе
были баксы 2600, обменяли на гривны, купили на конверте такую же сумму 2600 баксов а гривны еще остались в прибыль
через 3 мес 2600 баксов с конверта вернули, а прибыль никуда уже не денется
Міг бути неправильним. Могла потрапляти свіжа гривня.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6050
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1379 раз.
Подякували: 818 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 08:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Ромасик написав:Міг бути неправильним. Могла потрапляти свіжа гривня.

Неправильний міг бути тільки в Ідеї і йому подібних.
Zochan
 
Повідомлень: 777
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 08:51

  nekefer написав:
  Ромасик написав:Привіт мертвій темі
Забрав сьогодні останній конверт депо. Причому у Богуслаєва. Він навіть дожив, але є відчуття, що я вийшов з мінусом.
Фініта ля комедія.

правильный конверт не может быть в минусе
были баксы 2600, обменяли на гривны, купили на конверте такую же сумму 2600 баксов а гривны еще остались в прибыль
через 3 мес 2600 баксов с конверта вернули, а прибыль никуда уже не денется


2600*38,3 = 99580грн.
99580/37,10 карусель = 2684дол.

2600*38,3 = 99580грн.
99580 + 15% минимальный проц. депоз в грн на 3 мес. = 102586грн.
102586/37,25 обменник сегодня = 2754дол.

Карусель сработала минус 70 баксов.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6720
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 09:34

Просто анекдот

- Знаешь, папа, я сегодня рубль сэкономил!
- Молодец, сынок! А как?
- Утром я не сел в автобус, а бежал за ним.
- Дурак! Надо было бежать за такси, сэкономил бы больше
--------
Потенційний недоотриманий прибуток не є збитком апріорі. Ти більше що майбутнього не знає ніхто.
Ну і депозити не єдиний спосіб вкладати кошти. Торгівля морозивом чи пивом на пляжі потенційно прибутковіша ніж депозити в гривні. Зброя, ліки (певні), організація цікавого проведення часу для чоловіків - ще прибутковіші. Ніхто ж не каже що депозити спрацьовують у порівняні з цими випадками у мінус. То просто інший прибуток. І карусель інший. Якщо воно щось конкретне комусь цікаве і приносить прибуток - то про збиток як недоотриманий прибуток у якійсь іншій сфері казати просто не корректно.
Alien
 
Повідомлень: 2165
З нами з: 12.01.20
Подякував: 65 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 09:50

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Alien написав:Дурак! Надо было бежать за такси, сэкономил бы больше

Всё правильно - дурак, который бежал за такси, а можно было спокойно ехать на автобусе. Карусель уже в марта начала давать сбой, надо было просто пересесть на др.номер автобуса. Некоторые перекладывают сейчас грн. на новый 3х мес. срок. Началось время сбора урожая, кто тогда быстро отказался от поломанной карусели и перешёл в грн.дело.))
Хотя многие в марте ещё верили в карусель и готовы были кататься на ней с убытком.))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6720
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 10:13

  Игорь Алексеевич написав:
  Alien написав:Дурак! Надо было бежать за такси, сэкономил бы больше

Всё правильно - дурак, который бежал за такси, а можно было спокойно ехать на автобусе. Карусель уже в марта начала давать сбой, надо было просто пересесть на др.номер автобуса. Некоторые перекладывают сейчас грн. на новый 3х мес. срок. Началось время сбора урожая, кто тогда быстро отказался от поломанной карусели и перешёл в грн.дело.))
Хотя многие в марте ещё верили в карусель и готовы были кататься на ней с убытком.))

Доречі вкладникам мегабанк НБУ дуже допоміг,валюту віддав по 29,коли на дворі було 42 і взагалі під час війни працюючі банки вводити адміністрації це виключно заробіток і рейдерство. На сьогодні так і до кінця червня треба відслідковувати курс , можливо є сенс, частково продовження каруселей,заради вихода у сині та економію 27 банкнот на 8 грн для переходу у сині франкліни
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13562
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:10

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Alien написав:Дурак! Надо было бежать за такси, сэкономил бы больше

Всё правильно - дурак, который бежал за такси, а можно было спокойно ехать на автобусе. Карусель уже в марта начала давать сбой, надо было просто пересесть на др.номер автобуса. Некоторые перекладывают сейчас грн. на новый 3х мес. срок. Началось время сбора урожая, кто тогда быстро отказался от поломанной карусели и перешёл в грн.дело.))
Хотя многие в марте ещё верили в карусель и готовы были кататься на ней с убытком.))

Доречі вкладникам мегабанк НБУ дуже допоміг,валюту віддав по 29,коли на дворі було 42 і взагалі під час війни працюючі банки вводити адміністрації це виключно заробіток і рейдерство. На сьогодні так і до кінця червня треба відслідковувати курс , можливо є сенс, частково продовження каруселей,заради вихода у сині та економію 27 банкнот на 8 грн для переходу у сині франкліни


где чел увидел убыток ума не приложу. все никак не перестанет свой павлиний хвост распускать. :lol:
mephala
 
Повідомлень: 8370
З нами з: 07.04.14
Подякував: 274 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:18

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Игорь Алексеевич написав:Карусель сработала минус 70 баксов
Ніхто не хоче вірити в те, що майже 3міс.тому, було КРАЩЕ кинути гривню на трьох-, чи шестимісячне депо, ніж знову крутанути на каруселі))
Я і Ви - це зрозуміли, майже, вчасно - а от деякі форумчани аж цього місяця почали по-трохи роздуплятись... ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4958
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:22

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mephala написав:где чел увидел убыток ума не приложу. все никак не перестанет свой павлиний хвост распускать.
Для туп.х тогда по др. напишу
Недополученная прибыль - называется упущенной выгодой.))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6720
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:24

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Успіх написав:Я і Ви - це зрозуміли, майже, вчасно - а от деякі форумчани аж цього місяця почали по-трохи роздуплятись...
Они сядут в последний вагон, как с каруселями... Далее будут новые акции с новыми возможностями заработка, а они будут сидеть в грн.деле....))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6720
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 887888889890>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100К - Теребеньки 1 ... 219, 220, 221
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 02:10
2209 226600
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 чер, 2023 06:51
sens
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 01:07
77 58251
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 07:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 16:38
5 26748
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 01:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.