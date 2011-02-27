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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 чер, 2023 08:28
nekefer написав: Ромасик написав:
Привіт мертвій темі
Забрав сьогодні останній конверт депо. Причому у Богуслаєва. Він навіть дожив, але є відчуття, що я вийшов з мінусом.
Фініта ля комедія.
правильный конверт не может быть в минусе
были баксы 2600, обменяли на гривны, купили на конверте такую же сумму 2600 баксов а гривны еще остались в прибыль
через 3 мес 2600 баксов с конверта вернули, а прибыль никуда уже не денется
Міг бути неправильним. Могла потрапляти свіжа гривня.
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Ромасик
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 08:34
Ромасик написав:Міг бути неправильним. Могла потрапляти свіжа гривня.
Неправильний міг бути тільки в Ідеї і йому подібних.
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 08:51
nekefer написав: Ромасик написав:
Привіт мертвій темі
Забрав сьогодні останній конверт депо. Причому у Богуслаєва. Він навіть дожив, але є відчуття, що я вийшов з мінусом.
Фініта ля комедія.
правильный конверт не может быть в минусе
были баксы 2600, обменяли на гривны, купили на конверте такую же сумму 2600 баксов а гривны еще остались в прибыль
через 3 мес 2600 баксов с конверта вернули, а прибыль никуда уже не денется
2600*38,3 = 99580грн.
99580/37,10 карусель = 2684дол.
2600*38,3 = 99580грн.
99580 + 15% минимальный проц. депоз в грн на 3 мес. = 102586грн.
102586/37,25 обменник сегодня = 2754дол.
Карусель сработала минус 70 баксов.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 09:34
- Знаешь, папа, я сегодня рубль сэкономил!
- Молодец, сынок! А как?
- Утром я не сел в автобус, а бежал за ним.
- Дурак! Надо было бежать за такси, сэкономил бы больше
--------
Потенційний недоотриманий прибуток не є збитком апріорі. Ти більше що майбутнього не знає ніхто.
Ну і депозити не єдиний спосіб вкладати кошти. Торгівля морозивом чи пивом на пляжі потенційно прибутковіша ніж депозити в гривні. Зброя, ліки (певні), організація цікавого проведення часу для чоловіків - ще прибутковіші. Ніхто ж не каже що депозити спрацьовують у порівняні з цими випадками у мінус. То просто інший прибуток. І карусель інший. Якщо воно щось конкретне комусь цікаве і приносить прибуток - то про збиток як недоотриманий прибуток у якійсь іншій сфері казати просто не корректно.
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Alien
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 09:50
Alien написав:
Дурак! Надо было бежать за такси, сэкономил бы больше
Всё правильно - дурак, который бежал за такси, а можно было спокойно ехать на автобусе. Карусель уже в марта начала давать сбой, надо было просто пересесть на др.номер автобуса. Некоторые перекладывают сейчас грн. на новый 3х мес. срок. Началось время сбора урожая, кто тогда быстро отказался от поломанной карусели и перешёл в грн.дело.))
Хотя многие в марте ещё верили в карусель и готовы были кататься на ней с убытком.))
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 10:13
Игорь Алексеевич написав: Alien написав:
Дурак! Надо было бежать за такси, сэкономил бы больше
Всё правильно - дурак, который бежал за такси, а можно было спокойно ехать на автобусе. Карусель уже в марта начала давать сбой, надо было просто пересесть на др.номер автобуса. Некоторые перекладывают сейчас грн. на новый 3х мес. срок. Началось время сбора урожая, кто тогда быстро отказался от поломанной карусели и перешёл в грн.дело.))
Хотя многие в марте ещё верили в карусель и готовы были кататься на ней с убытком.))
Доречі вкладникам мегабанк НБУ дуже допоміг,валюту віддав по 29,коли на дворі було 42 і взагалі під час війни працюючі банки вводити адміністрації це виключно заробіток і рейдерство. На сьогодні так і до кінця червня треба відслідковувати курс , можливо є сенс, частково продовження каруселей,заради вихода у сині та економію 27 банкнот на 8 грн для переходу у сині франкліни
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sens
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:10
sens написав: Игорь Алексеевич написав: Alien написав:
Дурак! Надо было бежать за такси, сэкономил бы больше
Всё правильно - дурак, который бежал за такси, а можно было спокойно ехать на автобусе. Карусель уже в марта начала давать сбой, надо было просто пересесть на др.номер автобуса. Некоторые перекладывают сейчас грн. на новый 3х мес. срок. Началось время сбора урожая, кто тогда быстро отказался от поломанной карусели и перешёл в грн.дело.))
Хотя многие в марте ещё верили в карусель и готовы были кататься на ней с убытком.))
Доречі вкладникам мегабанк НБУ дуже допоміг,валюту віддав по 29,коли на дворі було 42 і взагалі під час війни працюючі банки вводити адміністрації це виключно заробіток і рейдерство. На сьогодні так і до кінця червня треба відслідковувати курс , можливо є сенс, частково продовження каруселей,заради вихода у сині та економію 27 банкнот на 8 грн для переходу у сині франкліни
где чел увидел убыток ума не приложу. все никак не перестанет свой павлиний хвост распускать.
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mephala
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:18
Игорь Алексеевич написав:
Карусель сработала минус 70 баксов
Ніхто не хоче вірити в те, що майже 3міс.тому, було КРАЩЕ кинути гривню на трьох-, чи шестимісячне депо, ніж знову крутанути на каруселі))
Я і Ви - це зрозуміли, майже, вчасно - а от деякі форумчани аж цього місяця почали по-трохи роздуплятись...
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Успіх
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:22
mephala написав:
где чел увидел убыток ума не приложу. все никак не перестанет свой павлиний хвост распускать.
Для туп.х тогда по др. напишу
Недополученная прибыль - называется упущенной выгодой.))
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:24
Успіх написав:
Я і Ви - це зрозуміли, майже, вчасно - а от деякі форумчани аж цього місяця почали по-трохи роздуплятись...
Они сядут в последний вагон, как с каруселями... Далее будут новые акции с новыми возможностями заработка, а они будут сидеть в грн.деле....))
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Игорь Алексеевич
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