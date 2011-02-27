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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:38
Успіх написав: Игорь Алексеевич написав:
Карусель сработала минус 70 баксов
Ніхто не хоче вірити в те, що майже 3міс.тому, було КРАЩЕ кинути гривню на трьох-, чи шестимісячне депо, ніж знову крутанути на каруселі))
Я і Ви - це зрозуміли, майже, вчасно - а от деякі форумчани аж цього місяця почали по-трохи роздуплятись...
По своим заметкам - сдал синий 27.03.2023 в Запорожье по 38,2 , дальше на карусель не садился , думал не раньше середины осени - по обстановке и не факт .
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