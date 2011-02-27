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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 888889890891>
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:38

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:Карусель сработала минус 70 баксов
Ніхто не хоче вірити в те, що майже 3міс.тому, було КРАЩЕ кинути гривню на трьох-, чи шестимісячне депо, ніж знову крутанути на каруселі))
Я і Ви - це зрозуміли, майже, вчасно - а от деякі форумчани аж цього місяця почали по-трохи роздуплятись... ;)
По своим заметкам - сдал синий 27.03.2023 в Запорожье по 38,2 , дальше на карусель не садился , думал не раньше середины осени - по обстановке и не факт .
Frez
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 22:37

  mustbe написав:Запилил новую табличку - Клуб 100к

Интересная тема.
Обсуждаем, редактируем, обновляем инфу.


Надо бы мобильное приложение запилить, есть вроде фреймфок, который и веб страничку рисует и под мобильное приложение делает - а мобильное можно монетизировать через рекламу.

Та и с другими страничками можно также поступить, что там донат, можно норм денежку поднять.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 12:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Frez написав:
  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:Карусель сработала минус 70 баксов
Ніхто не хоче вірити в те, що майже 3міс.тому, було КРАЩЕ кинути гривню на трьох-, чи шестимісячне депо, ніж знову крутанути на каруселі))
Я і Ви - це зрозуміли, майже, вчасно - а от деякі форумчани аж цього місяця почали по-трохи роздуплятись... ;)
По своим заметкам - сдал синий 27.03.2023 в Запорожье по 38,2 , дальше на карусель не садился , думал не раньше середины осени - по обстановке и не факт .
Оце правильне рішення (на покищо)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 18:15

  sens написав:Вклади там де немає запитання щодо походження коштів. В темах про держбанки немає інформації щодо проблем, на кшталт є ПУМБ,Моно ( у відділенні універсал надавав фізичний доступ до всіх карток по яким було питання з боку банка ) , кредитвест...

Газбанк чи інший мали на увазі?
sergia
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 23:39

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:Карусель сработала минус 70 баксов.


Недоотриманий прибуток це не є збиток

Так можна наприклад порівняти купив портфель акцій, він приніс +5%, а SP500 за цей час зробив +7% - то що портфель приніс збиток у 2%?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 08:28

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  DmitryZP написав:Недоотриманий прибуток це не є збиток

Убиток — зто упущенная выгода.
Недополученная прибыль - тоже упущенная выгода.
Если в бизнесе сотрудники работают с упущенной выгодой, то таких увольняют. А если сам руководитель работает в таком русле, то значит он потеряет бизнес, или в народе говорят - он работает без мозгов...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 09:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

убытки у всех с такой точки зрения, у всех кто не торгует трусами в переходе с наваром 100, или не торгует наркотой с наваром 500%
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 10:12

  nekefer написав:убытки у всех с такой точки зрения, у всех кто не торгует трусами в переходе с наваром 100, или не торгует наркотой с наваром 500%
Вы можете с НАВАРОМ)) торговать в 10%. Покупателей возможно больше на 20%, а прибыли будет меньше.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 10:16

  Игорь Алексеевич написав:
  DmitryZP написав:Недоотриманий прибуток це не є збиток

Убиток — зто упущенная выгода.
Недополученная прибыль - тоже упущенная выгода.
Если в бизнесе сотрудники работают с упущенной выгодой, то таких увольняют. А если сам руководитель работает в таком русле, то значит он потеряет бизнес, или в народе говорят - он работает без мозгов...

У вас часом не менталітет тих хто здавав в оренду житло на початку війну в західних обласних центрах по 3Х-5Х від довоєнної ціни. НУ а шо - не упускати ж вигоду. Бізнес)
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 10:22

  Игорь Алексеевич написав:
  nekefer написав:убытки у всех с такой точки зрения, у всех кто не торгует трусами в переходе с наваром 100, или не торгует наркотой с наваром 500%
Вы можете с НАВАРОМ)) торговать в 10%. Покупателей возможно больше на 20%, а прибыли будет меньше.))

остается только порадоваться что у когото лучше чем у меня :lol:
nekefer
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