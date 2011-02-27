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Игорь Алексеевич написав:Карусель сработала минус 70 баксов
Ніхто не хоче вірити в те, що майже 3міс.тому, було КРАЩЕ кинути гривню на трьох-, чи шестимісячне депо, ніж знову крутанути на каруселі)) Я і Ви - це зрозуміли, майже, вчасно - а от деякі форумчани аж цього місяця почали по-трохи роздуплятись...
По своим заметкам - сдал синий 27.03.2023 в Запорожье по 38,2 , дальше на карусель не садился , думал не раньше середины осени - по обстановке и не факт .
Игорь Алексеевич написав:Карусель сработала минус 70 баксов
Ніхто не хоче вірити в те, що майже 3міс.тому, було КРАЩЕ кинути гривню на трьох-, чи шестимісячне депо, ніж знову крутанути на каруселі)) Я і Ви - це зрозуміли, майже, вчасно - а от деякі форумчани аж цього місяця почали по-трохи роздуплятись...
По своим заметкам - сдал синий 27.03.2023 в Запорожье по 38,2 , дальше на карусель не садился , думал не раньше середины осени - по обстановке и не факт .
sens написав:Вклади там де немає запитання щодо походження коштів. В темах про держбанки немає інформації щодо проблем, на кшталт є ПУМБ,Моно ( у відділенні універсал надавав фізичний доступ до всіх карток по яким було питання з боку банка ) , кредитвест...
DmitryZP написав:Недоотриманий прибуток це не є збиток
Убиток — зто упущенная выгода. Недополученная прибыль - тоже упущенная выгода. Если в бизнесе сотрудники работают с упущенной выгодой, то таких увольняют. А если сам руководитель работает в таком русле, то значит он потеряет бизнес, или в народе говорят - он работает без мозгов...
DmitryZP написав:Недоотриманий прибуток це не є збиток
Убиток — зто упущенная выгода. Недополученная прибыль - тоже упущенная выгода. Если в бизнесе сотрудники работают с упущенной выгодой, то таких увольняют. А если сам руководитель работает в таком русле, то значит он потеряет бизнес, или в народе говорят - он работает без мозгов...
У вас часом не менталітет тих хто здавав в оренду житло на початку війну в західних обласних центрах по 3Х-5Х від довоєнної ціни. НУ а шо - не упускати ж вигоду. Бізнес)