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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 888889890891
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 10:52

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  ytaras написав:НУ а шо - не упускати ж вигоду. Бізнес)
Эти вопросы к министру финансов или министру экономики - почему во время войны всё дорожает.
Я не знаю, как там на Западной, т.к. я этим бизнесом не занимаюсь, но в Европе, Турции и даже в том же Египте цены на недвигу подскочили тоже в разы. Там кстати нет войны.. Надо привыкать жить с постоянным удорожанием как бетона, так и продуктов питания.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 12:58

  Игорь Алексеевич написав:
  ytaras написав:НУ а шо - не упускати ж вигоду. Бізнес)
Эти вопросы к министру финансов или министру экономики - почему во время войны всё дорожает.
Я не знаю, как там на Западной, т.к. я этим бизнесом не занимаюсь, но в Европе, Турции и даже в том же Египте цены на недвигу подскочили тоже в разы. Там кстати нет войны.. Надо привыкать жить с постоянным удорожанием как бетона, так и продуктов питания.

Щодо країн ЄС в яких не мають таких здорожчань,може їх краще брати у приклад?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 12:59

  Игорь Алексеевич написав:
  DmitryZP написав:Недоотриманий прибуток це не є збиток

Убиток — зто упущенная выгода.
Недополученная прибыль - тоже упущенная выгода.
Если в бизнесе сотрудники работают с упущенной выгодой, то таких увольняют. А если сам руководитель работает в таком русле, то значит он потеряет бизнес, или в народе говорят - он работает без мозгов...

Тут є інша думка,не завжди треба писати те що думаєш,не завжди треба та правда яку ніхто не любить і тим паче не вірить
sens
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