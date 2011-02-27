І тільки 2670 Дол. Так як в них свій картковий курс 37,45. І попереджають, що дрібних може не бути. Тоді видадуть грн по 36.45.
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Додано: Вів 27 чер, 2023 17:02
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
І тільки 2670 Дол. Так як в них свій картковий курс 37,45. І попереджають, що дрібних може не бути. Тоді видадуть грн по 36.45.
Додано: Вів 27 чер, 2023 17:08
Спасибо! Наверно сейчас все банки сливают 96 несвежих президентов. Рассматриваю больше как копилка, а не валютный туризм.
Додано: Вів 27 чер, 2023 17:11
Так дрібні ж можна і не забирати хай чекають нормального курсу
Додано: Вів 27 чер, 2023 17:35
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Так дрібні ж можна і не забирати хай чекають нормального курсу[/quote]А плата за пакет? Спишуть всі залишки. По валютній картці досить важко виконати вимоги безоплатності. Заберу в 2 прийоми останній Дол депозит і закрию картку.(пакет). Коли буде потрібно - відкрию знову.
Дрібні є.
Додано: Вів 27 чер, 2023 17:53
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Зовсім не важко. Там умова безкоштовності вцілому пакета - тобто якщо виконали умови по гривневій, значить виконали для усього пакету. Це якщо гривнева і валютна в різних пакетах - наприклад одна в Ультрі а інша у вайті - тоді треба виконувати умови безкоштовності кожного пакету окремо. Але в цьому випадку простіше картку в ультрі закрити а у вайті перевідкрити
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