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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 27 чер, 2023 17:02
kuzmich написав: sergia написав:
А Альфою зараз нітхо не користується? Ніби найкращий курс зараз
только депозит на 105 дней (99 + 5 на заказ), заказ после того как на карту упадут, ну и бонусом 96 с затертыми мордами
І тільки 2670 Дол. Так як в них свій картковий курс 37,45. І попереджають, що дрібних може не бути. Тоді видадуть грн по 36.45.
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Додано: Вів 27 чер, 2023 17:08
kuzmich написав: sergia написав:
А Альфою зараз нітхо не користується? Ніби найкращий курс зараз
только депозит на 105 дней (99 + 5 на заказ), заказ после того как на карту упадут, ну и бонусом 96 с затертыми мордами
Спасибо! Наверно сейчас все банки сливают 96 несвежих президентов. Рассматриваю больше как копилка, а не валютный туризм.
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sergia
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Додано: Вів 27 чер, 2023 17:11
lel написав: kuzmich написав: sergia написав:
А Альфою зараз нітхо не користується? Ніби найкращий курс зараз
только депозит на 105 дней (99 + 5 на заказ), заказ после того как на карту упадут, ну и бонусом 96 с затертыми мордами
І тільки 2670 Дол. Так як в них свій картковий курс 37,45. І попереджають, що дрібних може не бути. Тоді видадуть грн по 36.45.
Так дрібні ж можна і не забирати
хай чекають нормального курсу
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sergia
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Додано: Вів 27 чер, 2023 17:35
sergia написав: lel написав:
kuzmich написав:[quote="5591116:sergia"]А Альфою зараз нітхо не користується? Ніби найкращий курс зараз
только депозит на 105 дней (99 + 5 на заказ), заказ после того как на карту упадут, ну и бонусом 96 с затертыми мордами
І тільки 2670 Дол. Так як в них свій картковий курс 37,45. І попереджають, що дрібних може не бути. Тоді видадуть грн по 36.45.
Так дрібні ж можна і не забирати
хай чекають нормального курсу[/quote]А плата за пакет? Спишуть всі залишки. По валютній картці досить важко виконати вимоги безоплатності. Заберу в 2 прийоми останній Дол депозит і закрию картку.(пакет). Коли буде потрібно - відкрию знову.
Дрібні є.
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lel
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Додано: Вів 27 чер, 2023 17:53
lel написав:
По валютній картці досить важко виконати вимоги безоплатності.
Зовсім не важко. Там умова безкоштовності вцілому пакета - тобто якщо виконали умови по гривневій, значить виконали для усього пакету. Це якщо гривнева і валютна в різних пакетах - наприклад одна в Ультрі а інша у вайті - тоді треба виконувати умови безкоштовності кожного пакету окремо. Але в цьому випадку простіше картку в ультрі закрити а у вайті перевідкрити
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Alien
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Додано: Вів 27 чер, 2023 19:16
Alien написав: lel написав:
По валютній картці досить важко виконати вимоги безоплатності.
Зовсім не важко. Там умова безкоштовності вцілому пакета - тобто якщо виконали умови по гривневій, значить виконали для усього пакету. Це якщо гривнева і валютна в різних пакетах - наприклад одна в Ультрі а інша у вайті - тоді треба виконувати умови безкоштовності кожного пакету окремо. Але в цьому випадку простіше картку в ультрі закрити а у вайті перевідкрити
Раніше так і було, як зараз нажаль перевірити не можу бо на валютній 0. Умови для пакету, а не для кожної картки з пакету.
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sergia
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