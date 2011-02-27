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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 885886887888
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 09:49

  kuzmich написав:
  sergia написав:А Альфою зараз нітхо не користується? Ніби найкращий курс зараз

только депозит на 105 дней (99 + 5 на заказ), заказ после того как на карту упадут, ну и бонусом 96 с затертыми мордами


Отдали в день окончания депозита, синими, до круглого числа докупил по курсу кассы 37.3. Киев.
Без блата, звонков из ЦО, НБУ, СБУ, ГУР.
striped
 
Повідомлень: 1676
З нами з: 10.12.08
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